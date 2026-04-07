Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье изменилась после решения правительства об обновлении порядка предоставления выплат для украинцев.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье будет теперь предоставляться по новым правилам, которые Кабинет Министров Украины утвердил постановлением №390 от 18 марта 2026 года, сообщает Politeka.

Документ обновил действующий порядок назначения денежной помощи для проживания для ВПЛ в Запорожье и уточняет ключевые условия его получения.

Изменения затрагивают сразу несколько важных аспектов. Прежде всего, речь идет об определении состава семьи, а также о порядке продления выплат.

Кроме того, произошло увеличение количества периодов выплаты. Теперь денежную помощь для ВПЛ в Запорожье могут насчитывать не четыре, а пять шестимесячных периодов.

Это означает, что переселенцы смогут получать средства в течение более длительного времени. В то же время государство вернуло выплаты для семей с детьми.

Теперь поддержка на детей назначается независимо от доходов родителей. Однако семья должна отвечать установленным критериям относительно имущественного положения, фактического места жительства и обучения детей.

Если заявление подать до 1 мая 2026, выплаты начислят с 1 февраля. В случае более позднего обращения средства начнут поступать с месяца подачи документов.

Отдельные изменения касаются пенсионеров и семей, где есть нетрудоспособные лица. Те граждане, которым раньше прекратили соцпомощь из-за превышения среднемесячного дохода, теперь могут подать документы повторно.

При этом учитывается новый размер прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, который составляет 10 380 гривен на одного получателя.

Если обращение подано до 1 мая, выплаты будут назначены с 1 января 2026 года, в противном случае они будут начисляться с месяца подачи заявления.

