Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі змінилася після рішення уряду про оновлення порядку надання виплат для українців.

Грошова допомога для ВПО в Запоріжжі тепер надаватиметься за новими правилами, які Кабінет Міністрів України затвердив постановою №390 від 18 березня 2026 року, повідомляє Politeka.

Документ оновив чинний порядок призначення грошової допомоги на проживання для ВПО у Запоріжжі та уточнює ключові умови її отримання.

Зміни торкаються одразу кількох важливих аспектів. Передусім йдеться про визначення складу сім’ї, а також про порядок продовження виплат.

Крім цього, відбулося збільшення кількості періодів виплати. Тепер грошову допомогу для ВПО у Запоріжжі можуть нараховувати не чотири, а п’ять шестимісячних періодів.

Це означає, що переселенці матимуть змогу отримувати кошти протягом більш тривалого часу. Водночас, держава повернула виплати для сімей із дітьми.

Відтепер підтримка на дітей призначається незалежно від доходів батьків. Однак родина повинна відповідати встановленим критеріям щодо майнового стану, фактичного місця проживання та навчання дітей.

Якщо заяву подати до 1 травня 2026 року, виплати нарахують із 1 лютого. У разі пізнішого звернення кошти почнуть надходити з місяця подання документів.

Окремі зміни стосуються пенсіонерів та сімей, де є непрацездатні особи. Ті громадяни, яким раніше припинили соцдопомогу через перевищення середньомісячного доходу, тепер можуть подати документи повторно.

При цьому враховуватиметься новий розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, який становить 10 380 гривень на одного отримувача.

Якщо звернення подано до 1 травня, виплати призначать із 1 січня 2026 року, в іншому випадку вони нараховуватимуться з місяця подання заяви.

