Вводятся дополнительные графики отключения света на неделю с 6 по 12 апреля, которые продлятся в Запорожье, сообщает Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».
В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света, которые будут действовать в течение недели с 6 по 12 апреля.
06.04.2026 года с 09:00 до 16:00 часов будут выключать электричество из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточат следующие улицы:
- ул. Козака Бабуры: 14 п.1–3, 14 п.4–6, 16
- пр. Ювилейный: 30, 30 п.5–10, 30б
07.04.2026 года с 09:00 до 17:00 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые продлятся по следующим адресам:
- Акациева (Тытова) — № 1, 2, 3–29, 2–28
- Алмазна — № 39, 41
- Архипа Куинджи (Сурикова) — № 14–36
- Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — № 1–23, 1, 2, 6
- Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87
- Валерия Лобановського — № 28, 30
- Васыля Пойденка (Паровозна) — № 1–11, 2–10
- Володымыра Мономаха (Олександра Невського) — № 38
- Гданська (Сыбирська) — № 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська) — № 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87
- Голды Меир (Сусанина) — № 62–76
- Гончара — № 73, 75, 79, 83, 74, 74А
- Грыгория Вегмана — № 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а
- Запорижбудівська — № 12, 14, 16, 18, 20–62
- Захария Махна (Першотравнева) — № 28–34, 57, 59, 59б
- Зачыняєва — № 77–75, 81–83
- Карпатська (Анапська) — № 42–44
- Кооператывна — № 1–5, 2–8
- Кочубея — № 47–65, 60–74
- Марко Вовчок — № 1–41, 2–18, 25в
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — № 1–17, 4–18
- Нижынська — № 37, 54
- Семеренка — № 59–63, 60–76
- Сергия Корольова — № 1, 2, 3–29, 4–30
- Сковороды — № 1–11, 2–36, 40, 38
- Тараса Бульбы — № 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14
- Украинська — № 107–111
- Яворныцького — № 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Вовчый пров. (Ржевського) — № 5–21, 2–8
- Днипрорудный пров. — № 10, 6, 8, 12
- Крыцевый пров. — № 1, 3, 3а, 3б, 2–8
- Олександра Жданенка пров. (Невельського) — № 2
- Спасивськый пров. (Пысарева) — № 22, 19–35
08.04.2026 года с 09:00 до 16:00 через плановый ремонт электрооборудования выключат электричество по следующим адресам:
- Академика Александрова — № 3 п.1–5, 5 п.1–5
- Рустави — № 1а, 1б, 3, 5, 5 п.1–3, 5 п.4–6
- Крановый пров. (Вологодськый) — № 7
09.04.2026 года с 09:00 до 17:00 часов в связи с ремонтом, свет исчезнет в Запорожье на таких улицах:
- Акациева (Тытова) — № 1, 2, 3–29, 2–28
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — № 14–36
- Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — № 1–23, 1, 2, 6
- Балтійська — № 1–9, 2–10
- Борыса Гринченка (Крыжановського) — № 68–84, 73–87
- Вышнева — № 1–21, 23, 2–22
- Видминна — № 1, 1А, 3–17, 4–14
- Гданська (Сыбирська) — № 1–9, 13–19, 25, 2–18
- Героив 37-го батальйону (Шушенська) — № 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87
- Гоголя — № 183
- Голды Меир (Сусанина) — № 62–76
- Грыгория Вегмана — № 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а
- Захария Махна (Першотравнева) — № 17, 19, 21, 2, 23, 25, 27, 2а
- Зачыняева — № 77–75, 81–83
- Карпатська (Анапська) — № 42–44
- Каспийська — № 1–25, 2–20, 22, 26–66, 27–61, 68Б, 3/1, 35, 43, 68
- Кочубея — № 47–65, 60–74
- Марко Вовчок — № 1–41, 2–18, 25в
- Морфлотська — № 63–109, 84–110
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — № 1–17, 4–18
- Передова — № 1А, 2А, 2–10
- Початкова — № 18, 3–17, 4–16
- Семеренка — № 59–63, 60–76
- Сергія Корольова — № 1, 2, 3–29, 4–30
- Середня — № 1–29, 2–32
- Сковороди — № 1–11, 2–36, 40, 38
- Софії Перовської — № 1–11, 4–12
- Тараса Бульби — № 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14
- Учительська — № 41
- Футбольна — № 1–13, 2–8
- Чорногоривська — № 1–7, 11–15, 2–6, 10–16
- Яворныцького — № 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Яхт-клубна (Орловська) — № 2–4, 3–5
- Вовчый пров. (Ржевського) — № 5–21, 2–8
- Днипрорудный пров. — № 10, 6, 8, 12
- Косогирный пров. — № 5, 7, 8, 10
- Нызовый пров. — № 11, 13, 15, 17, 12–16
- Спасивськый пров. (Пысарева) — № 22, 19–35.
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.
Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.
Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.