Об этом рассказали в «Запоріжжяобленерго».

В Запорожье из-за проведения плановых и профилактических работ на электросетях будет временно отключаться электроснабжение. Для удобства жителей энергетики подготовили подробные графики временных отключений света, которые будут действовать в течение недели с 6 по 12 апреля.

06.04.2026 года с 09:00 до 16:00 часов будут выключать электричество из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточат следующие улицы:

ул. Козака Бабуры: 14 п.1–3, 14 п.4–6, 16

пр. Ювилейный: 30, 30 п.5–10, 30б

07.04.2026 года с 09:00 до 17:00 часов будут продолжаться дополнительные графики отключения света в Запорожье, которые продлятся по следующим адресам:

Акациева (Тытова) — № 1, 2, 3–29, 2–28

Алмазна — № 39, 41

Архипа Куинджи (Сурикова) — № 14–36

Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — № 1–23, 1, 2, 6

Бориса Грінченка (Крижановського) — № 68–84, 73–87

Валерия Лобановського — № 28, 30

Васыля Пойденка (Паровозна) — № 1–11, 2–10

Володымыра Мономаха (Олександра Невського) — № 38

Гданська (Сыбирська) — № 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — № 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Голды Меир (Сусанина) — № 62–76

Гончара — № 73, 75, 79, 83, 74, 74А

Грыгория Вегмана — № 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а

Запорижбудівська — № 12, 14, 16, 18, 20–62

Захария Махна (Першотравнева) — № 28–34, 57, 59, 59б

Зачыняєва — № 77–75, 81–83

Карпатська (Анапська) — № 42–44

Кооператывна — № 1–5, 2–8

Кочубея — № 47–65, 60–74

Марко Вовчок — № 1–41, 2–18, 25в

Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — № 1–17, 4–18

Нижынська — № 37, 54

Семеренка — № 59–63, 60–76

Сергия Корольова — № 1, 2, 3–29, 4–30

Сковороды — № 1–11, 2–36, 40, 38

Тараса Бульбы — № 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Украинська — № 107–111

Яворныцького — № 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Вовчый пров. (Ржевського) — № 5–21, 2–8

Днипрорудный пров. — № 10, 6, 8, 12

Крыцевый пров. — № 1, 3, 3а, 3б, 2–8

Олександра Жданенка пров. (Невельського) — № 2

Спасивськый пров. (Пысарева) — № 22, 19–35

08.04.2026 года с 09:00 до 16:00 через плановый ремонт электрооборудования выключат электричество по следующим адресам:

Академика Александрова — № 3 п.1–5, 5 п.1–5

Рустави — № 1а, 1б, 3, 5, 5 п.1–3, 5 п.4–6

Крановый пров. (Вологодськый) — № 7

09.04.2026 года с 09:00 до 17:00 часов в связи с ремонтом, свет исчезнет в Запорожье на таких улицах:

Акациева (Тытова) — № 1, 2, 3–29, 2–28

Архыпа Куинджи (Сурикова) — № 14–36

Архитекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — № 1–23, 1, 2, 6

Балтійська — № 1–9, 2–10

Борыса Гринченка (Крыжановського) — № 68–84, 73–87

Вышнева — № 1–21, 23, 2–22

Видминна — № 1, 1А, 3–17, 4–14

Гданська (Сыбирська) — № 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — № 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Гоголя — № 183

Голды Меир (Сусанина) — № 62–76

Грыгория Вегмана — № 16–26, 2–4, 4а, 4б, 10, 16а

Захария Махна (Першотравнева) — № 17, 19, 21, 2, 23, 25, 27, 2а

Зачыняева — № 77–75, 81–83

Карпатська (Анапська) — № 42–44

Каспийська — № 1–25, 2–20, 22, 26–66, 27–61, 68Б, 3/1, 35, 43, 68

Кочубея — № 47–65, 60–74

Марко Вовчок — № 1–41, 2–18, 25в

Морфлотська — № 63–109, 84–110

Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — № 1–17, 4–18

Передова — № 1А, 2А, 2–10

Початкова — № 18, 3–17, 4–16

Семеренка — № 59–63, 60–76

Сергія Корольова — № 1, 2, 3–29, 4–30

Середня — № 1–29, 2–32

Сковороди — № 1–11, 2–36, 40, 38

Софії Перовської — № 1–11, 4–12

Тараса Бульби — № 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Учительська — № 41

Футбольна — № 1–13, 2–8

Чорногоривська — № 1–7, 11–15, 2–6, 10–16

Яворныцького — № 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Яхт-клубна (Орловська) — № 2–4, 3–5

Вовчый пров. (Ржевського) — № 5–21, 2–8

Днипрорудный пров. — № 10, 6, 8, 12

Косогирный пров. — № 5, 7, 8, 10

Нызовый пров. — № 11, 13, 15, 17, 12–16

Спасивськый пров. (Пысарева) — № 22, 19–35.

