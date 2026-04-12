Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 апреля в Днепре позволяет для местных планировать свои дела с учетом капризов природы.

Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 апреля в Днепре показывает преимущественно пасмурное небо и переменные тампературы, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 13 по 19 апреля в Днепре составлен по данным с сайта sinoptik.ua.

13 апреля в городе ночные и утренние часы пройдут в условиях частичной облачности. Температура воздуха будет колебаться от +7° ночью до +13° в дневное время.

14 апреля атмосфера на улице изменится в сторону большей облачности. В течении дня небо над городом будет затянуто облаками, хотя серьезных осадков не прогнозируется.

Температура воздуха будет стабильной, с дневным максимумом около +13° и ночными показателями около +7°. Лишь к концу дня вероятность дождя немного возрастет.

15 апреля утром и днем ​​небо будет преимущественно затянуто облаками, однако к вечеру возможны прояснения. Температура днем ​​поднимется до +14°, а в ночные часы будет на уровне +7°.

Влажность будет постепенно снижаться в дневное время. В этот день прогнозируется отсутствие осадков, что создаст более комфортабельные условия для пребывания на улице.

16 апреля в городе ожидается стабильная облачная атмосфера. Солнечные прояснения будут минимальными или отсутствующими.

Температура повысится до +17° в дневные часы, что станет одним из самых теплых показателей данного периода. Влажность остается средней, а ветер будет слабым.

17 апреля в городе облачность сохранится, но иногда возможны короткие периоды слабого просветления. Температурные показатели останутся комфортными с дневным максимумом около +17°.

18 апреля снова будет преимущественно облачно. Температура воздуха будет колебаться от +11° в ночные часы до +16° днем. Влажность будет снижаться во второй половине дня.

19 апреля будет также пасмурно. Температура воздуха будет стабильной на уровне до +16° в дневное время. Влажность будет колебаться в зависимости от времени суток, а ветер будет слабым.

Итак, прогноз погоды на неделю с 13 по 19 апреля в Днепре демонстрирует стабилизацию атмосферных условий после более меняющихся предыдущих дней.

Последние новости Украины:

