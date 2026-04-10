Графики отключения света в Днепропетровской области на 11 апреля вводятся в субботу из-за плановых работ в сетях, пишет Politeka.net.

Об этом сообщили в нескольких территориальных общин, ссылающихся на «Дніпровські електромережі».

Графики отключения света в Днепропетровской области на 11 апреля вводятся по части населенных пунктов. В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, ДТЭК Днепровские электросети будет проводить профилактические работы в пределах Губинисской территориальной громады.

В связи с выполнением данных работ будет отключение электроэнергии в селе Вильне с 9 до 17 часов на следующих улицах:

Першотравнева — №1, 2, 3, 4, 5, 5/А, 7, 8, 9, 9/А, 10, 12, 14, 16, 21

Абрыкосова — №57, 58, 59, 60, 62, 64, 66, 68

Васылькова — №1, 2, 4, 6, 6/А, 7, 8, 8/А, 9, 10

Также сообщается о плановых работах в поселке Васыливка, которые были запланированы на 10 апреля. Они продлятся с 09:00 до 18:00 по адресам:

Березнева — №11/В



В пределах Новоалександровской территориальной общины также вводятся дополнительные графики отключения электричества. Они касаются села Дослидне и будут действовать с 09:00–18:00 на улицах:

Наукова — №45, 46, 48, 50, 54, 57, 62, 65, 126

пров. Дослидный — №7

Тополына — №85, 198

В связи с проведением плановых профилактических работ, направленных на повышение стабильности электроснабжения, ограничения будут действовать 11 апреля 2026 года в период с 09:00 до 18:00 на территории села Адамивка на улицах:

Медычна - №1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10-18, 22, 25, 47, 14/А

Набережна — №1–209 (включая дробовые и б/н)

Сонячна - №1, 3, 6, 9, 12, 24, 25, 27, 29, 35, 36, 40, 44, 46, 47, 55, 56, 58, 60, 76

Степова - №2-5, 7, 8, 11, 12

Центральна - №137, 177, 180, 182.

