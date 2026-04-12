Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 квітня у Дніпрі показує переважно хмарне небо та змінні тамператури, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 квітня у Дніпрі складено за даними з сайту sinoptik.ua.

13 квітня у місті нічні та ранкові години пройдуть за умов часткової хмарності. Температура повітря коливатиметься від +7° вночі до +13° у денний час.

14 квітня атмосфера на вулиці зміниться у бік більшої хмарності. Протягом доби небо над містом буде затягнуте хмарами, хоча серйозних опадів не прогнозується.

Температура повітря залишатиметься стабільною, з денним максимумом близько +13° та нічними показниками близько +7°. Лише наприкінці дня ймовірність дощу трохи зросте.



15 квітня вранці та вдень небо буде переважно затягнуте хмарами, проте ближче до вечора можливі прояснення. Температура вдень підніметься до +14°, а в нічні години залишатиметься на рівні +7°.

Вологість поступово знижуватиметься у денний час. У цей день прогнозується відсутність опадів, що створить більш комфортні умови для перебування на вулиці.

16 квітня у місті очікується стабільна хмарна атмосфера протягом усього дня. Сонячні прояснення будуть мінімальними або відсутніми.

Температура підвищиться до +17° у денні години, що стане одним із найтепліших показників даного періоду. Вологість залишатиметься середньою, а вітер буде слабким.

17 квітня у місті хмарність збережеться, але іноді можливі короткі періоди слабкого просвітлення. Температурні показники залишаться комфортними, з денним максимумом близько +17°.

18 квітня знову буде переважно хмарно. Температура повітря коливатиметься від +11° у нічні години до +16° вдень. Вологість знижуватиметься у другій половині дня.

19 квітня буде також похмуро. Температура повітря залишатиметься стабільною на рівні до +16° у денний час. Вологість коливатиметься залежно від часу доби, а вітер буде слабким.

Тож прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 квітня у Дніпрі демонструє стабілізацію атмосферних умов після більш мінливих попередніх днів.

