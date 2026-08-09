Украинцев предупредили о графиках отключения света в Николаевской области на неделю с 10 по 16 августа.

Графики отключения света в Николаевской области на неделю с 10 по 16 августа будут продолжаться по отдельным адресам, пишет Politeka.net.

В Николаевской области в течение недели с 10 по 16 августа запланированы временные ограничения электроснабжения. Графики отключения света в Николаевской области затронут отдельные улицы и дома в нескольких населенных пунктах. Жителям советуют заранее учесть время обесточения и подготовить необходимые приборы.

По информации АТ «Миколаївобленерго», 10 августа, электроэнергию в Крывому Озери планируют отключить с 08:00 до 17:00. Ограничения будут касаться домов на улицах:

Захысныкив Украины: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40А, 42, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58.

Национальнои Гвардии: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21.

Во вторник, 11 августа, плановые ограничения электроснабжения предусмотрены в Тернуватому. Света не будет с 08:00 до 17:00 по следующим адресам:

Йосыпивка: 237, 371, 372, 374, 377, 378, 379, 381, 384, 387, 388, 389, 390, 391, 394, 395, 402, 403, 405, 411, 413.

Польова: 17.

Тернувата: 144, 305, 344, 345, 352, 355, 358, 393.

Центральна: 27.

12 августа обесточивание запланировано в Каширивци. Ограничения будут действовать с 01:20 до 17:00. Света временно не будет по следующим адресам:

Алхимова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22, 36.

Мыру: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 34, 36.

Молодижна: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15.

Садова: 1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

В четверг, 13 августа, электроснабжение временно ограничат в Камянному. Обесточение будет продолжаться с 08:00 до 17:00 часов. В список попали следующие адреса:

Вышнева: 3, 5, 10, 13, 15, 16.

Камяна: 1.

Комунарив: 6, 8, 12, 14, 16, 23, 29, 33, 36.

Садова: 43, 44.

Ставкова: 6.

Центральна: 4, 35, 43.

Шкильна: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18.

14 августа электричество также будет выключаться. Обесточение охватят часть населенного пункта Червона Долына. С 08:00–16:00 часов света не будет на улицах:

Мыру — 1, 2, 3, 5, 26, 35, 40, 58, 60, 62, 70, 72

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 53, 57, 58, 61, 63, 69

Селикатна — 5, 8, 9, 13, 16, 18А, 144, 147, 148, 150, 151, 152, 154, 155, 158, 159, 160, 161.

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