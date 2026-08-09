Согласно сообщению энергетиков, графики отключения света в Винницкой области на неделю с 10 по 16 августа охватят отдельные адреса.

Украинцев предупредили о графиках отключения света в Винницкой области на неделю с 10 по 16 августа, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Винницкой области на неделю с 10 по 16 августа ожидают по многим адресам. Обесточивание будут проводиться по определенным адресам и в разные временные рамки. Жителям населенных пунктов, которые попали в список, следует заранее учесть указанные часы и позаботиться о заряженных мобильных устройствах и необходимых бытовых приборах.

По данным АТ «Винницаоблэнерго», 10 августа электроснабжение будут ограничивать в селе Славна. Света не будет с 08:30 до 17:00. В список попали следующие адреса:

Зелена: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11А, 11Б, 13, 13А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 25/6, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 54.

Коцюбынського: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 22, 24.

Молодижна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Набережна: 2, 3, 6, 7, 8, 9А, 11, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 31, 33, 34, 35, 37, 45, 46, 49.

Пырогова: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43, 47.

Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16.

Соборна: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 35, 35А, 61.

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 32, 34.

Шкильна: 1, 1/17, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17.

11 августа плановые ограничения электроснабжения предусмотрены в селе Ганнивка. Отключение будет продолжаться с 08:30 до 17:00. Электроэнергии временно не будет по следующим адресам:

Мыру: 1, 1/54, 2, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 21, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 34, 36, 38.

Соборна: 1, 3, 5, 9, 9А, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 39, 39А, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 59, 65, 67, 69, 93.

пров. Мыру: 4.

В среду, 12 августа, без электроснабжения останутся отдельные потребители в селе Росоховата. Ограничения будут действовать с 00:00 до 17:00. Список адресов:

Зарична: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 18, 19, 30, 39, 44.

Мыру: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 14А, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44.

Перемогы: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 37, 37А, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 49А, 50, 51, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 75, 78.

Центральна: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 21, 26.

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 69, 70, 71, 72, 77, 84, 96, 97.

14 августа электроснабжение будут ограничивать в селе Ныжча Кропывна. Отключение запланировано с 09:00 до 16:00. В список вошли:

А. Грабовського: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3А, 4, 4Н, 5, 5А, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 8Н, 9, 9Н, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 32, 37, 42, 47.

Зарична: 1, 1Н, 3, 4, 5, 6, 7, 7Н, 8Н, 9Н, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26.

Молодижна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23.

Тымчыка: 1, 1Н, 2, 2Н, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8Н, 9, 9Н, 10, 10Н, 11, 11Н, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 33, 52.

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