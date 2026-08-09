Синоптики Укрогидрометцентра сделали прогноз погоды на неделю с 10 по 16 августа в Днепропетровской области.

Прогноз погоды на неделю с 10 по 16 августа в Днепропетровской области дает понять, что ожидается преимущественно сухая летняя температура, пишет Politeka.net.

Температурный фон будет меняться от +24 до +30°C, а значительных осадков в течение недели не предполагается, передает Гидрометцентр .

В начале прогнозируемого периода будет теплее всего. В понедельник, 10 августа, температура днем ​​поднимется до +29°C. Утро будет ясным, днем ​​возможна небольшая облачность, однако к вечеру небо снова прояснится. Дождя не ожидается.

Вторник станет самым жарким днем ​​недели. Столбики термометров могут показать до +30°C. Преобладает солнечная погода, а слабый ветер не будет создавать ощутимого охлаждения.

В среду жара несколько расслабится. Максимальная температура составляет около +28°C. В первой половине дня существенных изменений не прогнозируют, однако к вечеру возможен локальный дождь.

Четверг принесет заметное понижение температуры - до +24°C. При этом большую часть дня сохраняется солнечная погода. Ветер усилится до умеренного, но осадки маловероятны.

В пятницу воздух прогреется примерно до +25°C. День будет преимущественно ясным и сухим, поэтому погодные условия останутся благоприятными для прогулок и других дел под открытым небом.

В субботу прогнозируют потепление до +26°C. Ожидается преимущественно безоблачное небо и отсутствие существенных осадков.

В воскресенье температура снова повысится до +28°C. День пройдет без существенных дождей, с солнечными прояснениями и умеренным ветром.

Прогноз погоды на неделю с 10 по 16 августа в Днепропетровской области показывает, что резкого похолодания не ожидается. Самые высокие температуры ожидаются в начале периода, в то время как самым прохладным днем ​​станет четверг.

Жителям города советуют в жаркие часы снизить интенсивность физических нагрузок, пить достаточно воды и по возможности планировать длительное пребывание на улице на утро или вечер. Водителям также следует помнить об опасности перегрева салона автомобиля и не оставлять в нем детей или животных.

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