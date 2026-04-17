Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут получить граждане, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, направленного на поддержку социально уязвимых категорий населения, передает Politeka.

Как сообщает департамент социальной политики, в городе организована выдача гуманитарных наборов для внутренне перемещенных лиц и пожилых людей. Инициатива реализуется внутри муниципальной программы помощи.

Прежде всего, поддержку получают граждане, проживающие в местах временного компактного расселения, в частности в шелтерах, и официально зарегистрированные в областном центре после 24 февраля 2022 года.

Помощь доступна для представителей уязвимых групп. Среди них – лица постарше, люди с инвалидностью, матери с детьми, а также законные представители, сопровождающие малолетних или недееспособных лиц. Отдельное внимание уделяется детям в возрасте от трех до 18 лет.

Кроме того, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре могут получить граждане, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах и состоят на учете в городском центре социальных служб.

В рамках программы продовольственную поддержку оказывают при обязательной регистрации по адресу временного проживания. Для оформления необходимо обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения.

Гуманитарные наборы содержат базовые пищевые продукты длительного хранения. В список входят мясные и рыбные консервы, готовые блюда, паштет, чай, кофе, сахар, макаронные изделия быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

В городских властях отмечают, что программа направлена ​​на обеспечение минимальных потребностей людей и поддержку тех, кто больше всего в этом нуждается.

