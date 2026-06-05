Графики отключения света в Кировоградской области на 6 июня будут действовать по десяткам адресов.

Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, которые будут действовать в Кировоградской области 6 июня, сообщает издание Politeka.net.

Графики отключения света в Кировоградской области на 6 июня будут действовать по десяткам адресов. Временные ограничения на электроснабжение связаны с проведением технических, профилактических и ремонтных работ на объектах энергетической инфраструктуры. Энергетики отмечают, что плановое обслуживание сети является необходимым условием для поддержания стабильной работы электросистемы.

По информации прессслужбы «Кировоградоблэнерго», в селе Иванивка запланировано длительное отключение электроэнергии с 09:30 до 17:00. Ограничения будут касаться отдельных домов на улицах:

Клынова — 3-4

Центральна — 2, 5, 9

Шевченка — 11, 1

Пасична — 2, 8, 10-11, 15, 10

Прохидна — 15, 17

Могыливська — 2

Пидйомна — 4, 7-8, 10, 14, 24А

Вышнева — 1-4, 2-4, 9-10, 13-15, 20, 23

Набережна — 1, 3, 5

Степова — 12А, 13-14, 20, 28, 36

Набережный пров. — 1, 4, 6

Зарична — 4-5, 7, 10-12, 15-16, 18-20

Также 6 июня с 09:30 до 17:00 ремонтные работы будут проводиться в селе Поселянивка. В этой связи электроэнергия будет отсутствовать на ряде улиц населенного пункта:

Молодижна — 3, 5, 8, 10, 13, 15, 19, 21, 23-31, 33-35, 37, 44, 48, 50, 56, 62, 64, 78, 86, 88, 92, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 116, 118, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 142, 144, 146, 148

Набережный пров. — 1-2, 3а, 4, 6, 8-9, 11

Степовый пров. — 1-2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22

Центральна — 7, 11, 19, 21, 27-28, 30, 35, 38-41, 46-47, 49-50, 53, 57-59, 61, 64, 67, 69, 74, 75а, 76-80, 84-87, 89-91, 93, 96, 99-102, 104-105, 107, 109

Кроме того, дополнительные графики отключения света будут введены в селе Стара Осота. Там обесточивание также будет продолжаться с 09:30 до 17:00 часов. Работы охватят отдельные дома на улицах:

Вышнева — 1-2, 6, 8-9, 11-13, 16, 23-25, 30, 35

Дмытра Жукова пров. — 24, 26, 30, 32, 34, 36, 51, 53, 61, 63

Шевченка — 1-2, 4-6, 9-17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45-46, 48, 50, 52, 71, 73, 75, 83, 85, 87, 89, 91, 95.

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