Подорожание проезда в Кировоградской области приобрело продолжение в Новоукраинке, где исполнительный комитет принял решение о поэтапном изменении стоимости автобусных перевозок, сообщает Politeka.

Местные власти объясняют такой подход необходимостью сбалансировать интересы пассажиров и транспортных предприятий.

Пересмотр цен проходил после консультаций с участием перевозчиков, депутатского корпуса и представителей общества. В ходе обсуждения рассматривались разные варианты, однако в итоге поддержали постепенное внедрение новых расценок вместо резкого одноразового скачка.

Первый этап стартовал 11 мая. С тех пор поездка по городскому маршруту стоит 30 гривен. Уже с 1 июня вступает в силу следующая корректировка, согласно которой пассажиры будут платить 35 гривен. До перемен горожане пользовались общественным транспортом за 25 гривен.

Представители отрасли отмечают, что в последнее время существенно увеличились расходы по обеспечению работы автобусов. Среди ключевых факторов называют более дорогое горючее, рост цен на комплектующие, техническое обслуживание и ремонт подвижного состава. Именно поэтому перевозчики предлагали установить оплату на уровне 40 гривен.

В городской администрации отмечают, что подорожание проезда в Кировоградской области стало компромиссным решением, позволяющим транспортным компаниям продолжать работу без резкой нагрузки на семейные бюджеты жителей.

В ходе общественных обсуждений позиции жителей разделились. Одни выражали беспокойство из-за дополнительных затрат, другие поддержали постепенный механизм, считая его более предсказуемым и удобным для планирования ежемесячных расходов.

Отдельно подтверждено сохранение льготного проезда для участников боевых действий и семей погибших военнослужащих. Компенсация соответствующих расходов будет и дальше осуществляться за счет средств местного бюджета.

Специалисты обращают внимание, что дальнейшая тарифная политика будет зависеть от экономической ситуации, стоимости энергоносителей, цен на топливо и общего состояния транспортной инфраструктуры. Если рыночные условия существенно изменятся, вопрос может быть повторно вынесен на рассмотрение органов местного самоуправления.

Источник: persha.kr

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