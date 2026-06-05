Графики отключения света в Черниговской области на 6 июня вводятся для выполнения профилактических мер.

В Черниговской области 6 июня будут действовать плановые графики отключения света из-за проведения работ на объектах энергетической инфраструктуры, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Черниговской области на 6 июня вводятся для выполнения профилактических мероприятий, модернизации оборудования и поддержки стабильной работы электросетей. Специалисты отмечают, что такие работы являются важной частью подготовки энергосистемы к дальнейшим нагрузкам и позволяют своевременно выявлять и устранять потенциальные неисправности.

По информации АО «Черниговоблэнерго», в городе Нижыни отключения электроэнергии будут продолжаться с 08:00 до 20:00. Без света временно останутся отдельные дома на улицах:

30 Рокив — 3

Безбородька — 5

Кооператывна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 27, 29, 2А, 31, 33, 35, 37, 39, 6А, 9А

Овдиивська — 198/1, 198Б, 198В, 198А, 198

Сынякивська — 116/1, 118

Успенська — 12

Также плановые работы будут проводиться в Прылуках. В связи с этим с 08:00 до 20:00 (12 часов подряд) временно прекратят подачу электроэнергии по ряду адресов на улицах:

6-й Гетьмана Сагайдачного — 2, 4, 8, 17

7-й Гетьмана Сагайдачного — 1, 3, 7, 11, 17, 17/1

Васыля Совачива — 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 14, 15, 16, 25, 27, 14А, 14Б/3, 14Г

Гетьмана Сагайдачного — 79, 126, 126В

Дослидна-Ботанична — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Кильцева — 38

Пырятынська — 106

Юрия Мирюты — 32, 25А, 26А

Яблунивська — 42

Кроме того, дополнительные графики отключения света будут введены в населенном пункте Новгород-Сиверськый. Там электроснабжение будет ограничено с 08:00 до 20:00 на отдельных участках улиц:

Акуленко — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2А, 3А, 3Б, 3Б, 3Г, 3Д, 4Б, 7А, 22А

Алексеева - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 24, 26, 30

Будивельныкив - 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 33, 4 37, 38, 39, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 24А, 30А, 32А, 36Б, 61А

Вышнева — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1А.

Гоголя - 31Б

Деснянская - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 2Б, 6А

Дружбы - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 1А, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 3 13А, 19А, 21А, 23А, 24А, 24Б, 25А, 26А

Захысныкив Украины - 36, 49

Зелена — 24

Ивана Богуна — 2–96 (согласно перечню), а также дома с буквенными индексами: 11А, 12А, 13А, 16А, 19А, 25А, 35А, 37А, 47А, 49А, 49Б, 51А, 86 68А, 74А, 76А, 78А, 78Б, 78В, 80А, 88А, 96А

Ильи Буяльского - 1-87 (согласно перечню), включая дома 1А, 2А, 4А, 5А, 8А, 11А, 13А, 25А, 29А, 39А, 40А, 40Б, 40В, 44А, 99 55А, 67А, 81А

Купцив Сорокиных - 1-76 (согласно перечню), а также 1А, 2А, 4А, 20А, 30А, 54А, 56А, 58А

Левка Лукьяненко - 1-31 (согласно перечню), а также 2А, ​​12А, 15А, 17А, 21А

Майстренко - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 15, 17, 1А, 4А, 6А, 8А

Мальовныча — 1–24 (согласно перечню), а также 1А, 2А, 16А, 18А, 18Б, 20А, 20Б

М.В. Гоголя — 1–53 (согласно перечню), а также 1А, 1Б, 4А, 4Б, 8А, 8Б, 10А, 16А, 19А, 19Б, 22А, 23А, 33А, 33В

Михаила Максымовыча - 1-73 (согласно перечню), а также 7А, 58А, 58Б, 60А, 64А, 73А

Монастырская - 1-29 (согласно перечню), а также 1А, 2А, 2Б, 4А, 7А, 13А, 20А, 22А

Набережна - 2

Незалежности - 1, 3, 5, 7, 9, 5А

Паркова — 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 1А, 21, 23, 2А, 2Б, 5А

Полиська- 1, 2, 5, 10, 12, 18, 21, 24, 25, 30, 42, 44

Проектна — 43, 41Б

Путывльська - 1, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 18, 19, 20, 23, 31

Садова - 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 1А, 20, 22, 26, 28, 2А, 2Б, 2Г, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44 12А, 20А

Слобидська — 1–60 (согласно перечню), а также 22А, 26А, 29А, 36А, 46А, 52А, 54А, 56А

Схидна - 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 1А

Успенська - 18-78 (согласно перечню), а также 23А, 25А, 31А, 33А, 33Б, 33В, 35А, 35Б, 48А, 50А, 50В, 50Д, 62А

Ушинського - 1-57 (согласно перечню), а также 5А, 7А, 15А, 15Б, 16А, 19А, 21А, 23А

Шевченко - 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 9А, 23Г, 5/5

Ярославны - 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 19А, 29А

Ященко - 1.

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