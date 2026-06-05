Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре выдают в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета от 19.12.2023, сообщает Politeka.

Городские власти Днепра обеспечивают бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Днепре тех людей, которые остановились в официальных шелтерах и зарегистрировались как внутренне перемещенные лица.

Как проинформировали на официальном сайте Департамента соцполитики, право на ежемесячное получение продовольственных наборов имеют пожилые люди, граждане с инвалидностью, матери с детьми, а также дети в возрасте от 3 до 18 лет.

Кроме этого, бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предусмотрены для законных представителей, сопровождающих малолетнего ребенка, недееспособного лица или человека, дееспособность которого ограничена.

Наборы также выдают переселенцам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах и состоящих на учете в Днепровском городском центре социальных служб.

Сам гуманитарный набор состоит из товаров длительного хранения и быстрого приготовления. Туда входят мясные консервы, рыбная консерва, печеночный паштет, а также готовые вторые блюда с тушеным мясом.

Для чаепития в пакеты добавляют чай, кофе, сахар, галеты, мед и джем. Кроме того, каждый получатель найдет в наборе макароны быстрого приготовления.

Такой состав позволяет обеспечить основные потребности переселенцев в питании.

Чтобы оформить данную поддержку людям необходимо лично прийти в управление социальной защиты населения по месту своего фактического пребывания и регистрации. С собой обязательно нужно иметь пакет документов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как получить помощь.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Днепропетровской области: в супермаркетах переписали ценники.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Днепропетровской области: что происходит на рынке.