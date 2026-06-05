В июне ВПЛ могут претендовать на различные виды денежной помощи в Одесской области.

В июне 2026 года ВПЛ в Одесской области продолжают получать денежную помощь в рамках международных программ, сообщает Politeka.net.

В 2026 году международные гуманитарные структуры продолжают реализацию программ денежной помощи для украинцев, однако подходы к ее начислению были обновлены.

В частности, Красный Крест ввел новую модель выплат, заменившую предыдущие форматы многоцелевой поддержки более гибкой системой адресной помощи. Согласно актуальным условиям, размер денежной помощи в Одесской области зависит от категории получателей и их жизненной ситуации.

Жители прифронтовых территорий могут получить до 10800 гривен.

Для эвакуированных украинцев предусмотрена выплата около 12 300 гривен. Аналогичная сумма доступна и для граждан, пострадавших в результате обстрелов.

Отдельно определена ежемесячная поддержка для наиболее уязвимых категорий ВПЛ, которая составляет от 2 000 до 3 000 грн.

В организации отмечают, что подробную информацию об участии в программах, условиях получения и порядке оформления граждане могут получить через горячую линию Красного Креста.

Параллельно УВКБ ООН также пересмотрело подходы к финансовой поддержке и внедрило систему приоритетности. Основной упор теперь делается не на формальном статусе заявителя, а на уровне его уязвимости и реальных потребностях.

В рамках обновленной программы предусмотрено несколько основных направлений выплат.

Эвакуированные граждане могут получить около 12 300 грн на одного человека, такая же сумма предусмотрена для пострадавших от обстрелов.

Наиболее уязвимые категории ВПЛ получают ежемесячную поддержку в пределах 2 000–3 000 гривен, тогда как граждане, вернувшиеся в места постоянного проживания, могут рассчитывать на единовременную выплату около 10 800 гривен.

Все детали по условиям участия в программах и оформлению финансовой помощи доступны через официальные каналы международных организаций.

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