В июне 2026 года ВПЛ в Одесской области продолжают получать денежную помощь в рамках международных программ, сообщает Politeka.net.
В 2026 году международные гуманитарные структуры продолжают реализацию программ денежной помощи для украинцев, однако подходы к ее начислению были обновлены.
В частности, Красный Крест ввел новую модель выплат, заменившую предыдущие форматы многоцелевой поддержки более гибкой системой адресной помощи. Согласно актуальным условиям, размер денежной помощи в Одесской области зависит от категории получателей и их жизненной ситуации.
- Жители прифронтовых территорий могут получить до 10800 гривен.
- Для эвакуированных украинцев предусмотрена выплата около 12 300 гривен. Аналогичная сумма доступна и для граждан, пострадавших в результате обстрелов.
- Отдельно определена ежемесячная поддержка для наиболее уязвимых категорий ВПЛ, которая составляет от 2 000 до 3 000 грн.
В организации отмечают, что подробную информацию об участии в программах, условиях получения и порядке оформления граждане могут получить через горячую линию Красного Креста.
Параллельно УВКБ ООН также пересмотрело подходы к финансовой поддержке и внедрило систему приоритетности. Основной упор теперь делается не на формальном статусе заявителя, а на уровне его уязвимости и реальных потребностях.
В рамках обновленной программы предусмотрено несколько основных направлений выплат.
- Эвакуированные граждане могут получить около 12 300 грн на одного человека, такая же сумма предусмотрена для пострадавших от обстрелов.
- Наиболее уязвимые категории ВПЛ получают ежемесячную поддержку в пределах 2 000–3 000 гривен, тогда как граждане, вернувшиеся в места постоянного проживания, могут рассчитывать на единовременную выплату около 10 800 гривен.
Все детали по условиям участия в программах и оформлению финансовой помощи доступны через официальные каналы международных организаций.
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