Графики отключения света в Черкасской области на 4 июня вводятся через профилактические и плановые работы в электросетях.

Украинцам показали плановые графики отключения света на 4 июня, охватившие населенные пункты в Черкасской области, сообщает Politeka.net.

Графики отключения света в Черкасской области на 4 июня вводятся через профилактические и плановые работы в электросетях. Советуем позаботиться о резервных источниках освещения, по возможности скорректировать график использования электроприборов и следить за обновлениями от энергетических компаний. В случае завершения работ ранее запланированного времени электроснабжение может быть возобновлено досрочно.

«Черкассыоблэнерго» предупредили, что в городе Умань с 08:00 – 17:00 не будет электричества, однако только по отдельным адресам. Обесточивание на многие часы охватят следующие улицы:

А. Кызыла 10

М. Грушевського 12, 12А, 12Б, 12В, 12Г, 12а, 12д, 18а

А. Слонського 3, 4, 12

И. Сикорського 41, 43, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 60а, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 72, 72а, 74, 75, 77, 78-А, 78А, 79, 81

Тычыны 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61/69

О. Пчилкы 3

О. Телигы 4

пров. Короткый 7

пров. Учнивськый 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/7, 10, 11, 12, 12а, 13/10, 14, 14а, 16, 16а, 17, 18, 20

пров. Пластовый 1/7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 13а, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28

04.06.2026 с 08:00 до 17:00 часа ремонтные работы будут продолжаться в городе Шпола. Отключения электроэнергии запланированы на улицах Лозуватська (частично), Подолынського, Спортмайдан (частично) и Сонячна (частично).



Также электричество вернется не скоро в селе Родныкивка. Свет исчезнет в на селенном пункте Родниковка с 08:00 до 17:00, поэтому следует быть готовыми к длительным ограничениям на улицах:

Садова 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40а, 41, 42, 44, 46, 46а, 48, 52, 53а, 54, 55а, 56, 57а, 58, 61А, 63а, 65-А

Запоризька Сич 37, 43, 48, 55, 58, 63, 64, 65, 67

И. Богуна 22, 44а, 44б, 101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 48а, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97

Гайдамацька 1, 2а, 3, 4, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 64

Черняховського 122

Специалистив 2, 3, 3а, 4, 6, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36

Робоча 2, 14

Кыивська 24, 68, 76, 95, 97-А, 99а, 101, 103, 103-б, 107, 109, 111, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131.

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