С начала лета была пересмотрена работа ряда автобусных, трамвайных и троллейбусных линий в городе, что формирует единый новый график движения транспорта в Запорожье для всей сети.

С 1 июня 2026 года в Запорожье введены обновленные расписания общественного транспорта, среди которых отдельно обновлен новый график движения транспорта для автобуса №94, соединяющий улицу Б. Завады и ТЦ «Эпицентр», сообщает Politeka.

Изменения внедрило КП «Запорожэлектротранс». В предприятии объясняют, что корректировка связана с переходом на летний режим работы и необходимостью оптимизировать перевозку пассажиров в пиковые часы.

Автобус №94 продолжает выполнять один из ключевых городских маршрутов, обеспечивая сообщение жилых массивов с торговой зоной и объектами инфраструктуры. Движение сохраняется в двустороннем направлении – от Б. Помехи до «Эпицентра» и в обратном направлении.

По обновленному расписанию первый рейс от улицы Б. Завады отправляется в 05:44, тогда как от ТЦ «Эпицентр» — в 05:38. В течение дня график предусматривает регулярные интервалы движения с учетом погрузки на маршрут.

Отдельные поездки после завершения смены следуют в депо, что отмечено соответствующими отметками в расписании. Это обычная практика для части городских рейсов.

В предприятии отмечают, что пассажирам следует проверять актуальные данные перед поездкой, поскольку графики могут корректироваться в зависимости от дорожной ситуации, ремонта дорог или смены пассажиропотока.

Также отмечается, что обновления затронули не только этот маршрут: с начала лета пересмотрена работа ряда автобусных, трамвайных и троллейбусных линий в городе, что формирует единый новый график движения транспорта в Запорожье для всей сети.

Источник: vgorode

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