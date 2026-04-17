Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть отримати громадяни, які опинилися у складних життєвих обставинах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, спрямованого на підтримку соціально вразливих категорій населення, передає Politeka.

Як повідомляє департамент соціальної політики, у місті організовано видачу гуманітарних наборів для внутрішньо переміщених осіб та людей похилого віку. Ініціатива реалізується в межах муніципальної програми допомоги.

Насамперед підтримку отримують громадяни, які проживають у місцях тимчасового компактного розселення, зокрема у шелтерах, та офіційно зареєстровані в обласному центрі після 24 лютого 2022 року.

Допомога доступна для представників уразливих груп. Серед них — особи старшого віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми, а також законні представники, які супроводжують малолітніх або недієздатних осіб. Окрему увагу приділяють дітям віком від трьох до 18 років.

Крім того, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі можуть отримати громадяни, які опинилися у складних життєвих обставинах та перебувають на обліку в міському центрі соціальних служб.

У межах програми продовольчу підтримку надають за умови обов’язкової реєстрації за адресою тимчасового проживання. Для оформлення необхідно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування.

Гуманітарні набори містять базові харчові продукти тривалого зберігання. До переліку входять м’ясні та рибні консерви, готові страви, паштет, чай, кава, цукор, макаронні вироби швидкого приготування, галети, мед і джем.

У міській владі наголошують, що програма спрямована на забезпечення мінімальних потреб людей та підтримку тих, хто найбільше цього потребує.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.