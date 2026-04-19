Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области направлено на уменьшение аварийности сетей и обеспечение стабильного функционирования систем жизнеобеспечения.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области зафиксировано для жителей города Самар на фоне роста расходов по водоснабжению и водоотводу, передает Politeka.

Изменения касаются абонентов, обслуживаемых ООО «КОМСИТИ», в то время как подача воды осуществляется через закупку ресурса у КП «Днепропроводоканал». В конце 2025 года НКРЭКУ приняла решение о корректировке стоимости водоснабжения, что увеличило расходы предприятия более чем на 21%.

Дополнительное давление на себестоимость сформировали рост цен на электроэнергию для насосных станций, расходы на очистку воды, горючее для аварийных бригад и повышение фонда оплаты труда в соответствии с государственными требованиями.

В компании объясняют: обновление тарифов необходимо для стабильной работы инженерных сетей, регулярного технического обслуживания оборудования и недопущения перебоев в снабжении.

Для населения установлены следующие расценки: централизованное водоснабжение – 56,89 грн за кубометр с НДС, водоотвод – 46,73 грн с налогом.

Жителям рекомендуют контролировать показатели счетчиков, проверять начисления и планировать расходы. Рациональное потребление ресурсов позволяет снизить нагрузку на бюджет и поддерживать эффективность инфраструктуры.

Мониторинг тарифной политики в области коммунальных услуг в регионе продолжится с учетом экономической ситуации и расходов предприятий.

Источник

Последние новости Украины:

