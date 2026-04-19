Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області зафіксоване для мешканців міста Самар на тлі зростання витрат на водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Зміни стосуються абонентів, яких обслуговує ТОВ «КОМСІТІ», тоді як подача води здійснюється через закупівлю ресурсу у КП «Дніпроводоканал». Наприкінці 2025 року НКРЕКП ухвалила рішення щодо коригування вартості водопостачання, що збільшило витрати підприємства більш ніж на 21%.

Додатковий тиск на собівартість сформували зростання цін на електроенергію для насосних станцій, витрати на очищення води, пальне для аварійних бригад і підвищення фонду оплати праці відповідно до державних вимог.

У компанії пояснюють: оновлення тарифів необхідне для стабільної роботи інженерних мереж, регулярного технічного обслуговування обладнання та недопущення перебоїв у постачанні.

Для населення встановлено такі розцінки: централізоване водопостачання — 56,89 грн за кубометр із ПДВ, водовідведення — 46,73 грн із податком.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області спрямоване на зменшення аварійності мереж і забезпечення стабільного функціонування систем життєзабезпечення.

Мешканцям рекомендують контролювати показники лічильників, перевіряти нарахування та планувати витрати. Раціональне споживання ресурсів дозволяє знизити навантаження на бюджет і підтримувати ефективність інфраструктури.

Моніторинг тарифної політики у сфері комунальних послуг у регіоні продовжиться з урахуванням економічної ситуації та витрат підприємств.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше вже з 1 квітня.

Як повідомляла Politeka, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: що насправді відбувається на ринку