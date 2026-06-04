Графики отключения света в Кировоградской области на 5 июня продлятся из-за регулярного технического обслуживания сетей.

Украинцев предупредили о графиках отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 5 июня, сообщает Politeka.net.



Графики отключения света в Кировоградской области на 5 июня продлятся из-за плановых работ. Регулярное техническое обслуживание сетей является важной составляющей подготовки энергетической системы к повышенным нагрузкам. Благодаря выполнению плановых работ, удается улучшить качество электроснабжения, повысить надежность оборудования и обеспечить более стабильную работу энергетической инфраструктуры города.

Как предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго», с 09:00–21:00 не будет электричества в населенном пункте Недогаркы. Свет не вернется много часов. Ограничения вводятся только по отдельным адресам. Обесточенными будут оставаться адреса:

Садова: 52, 54, 56, 58, 60, 62, 65, 67-69, 72-74, 76, 80



С 09:00–17:00 часы будут длиться длительные обесточивания в селе Красносилка. Без света останутся дома, расположенные по следующим адресам:

Зарична: 3, 5, 7, 10, 12-13, 15, 17-19, 22, 24-25, 27, 29, 31, 36, 40

Дмытра Коломийця: 3-4, 6-8, 10, 13-16, 18-20, 22-25, 27, 29, 33-36, 39, 44-45, 48, 52-59, 63, 71, 73, 77, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 95

Шевченка: 1, 11, 14, 19, 23, 26, 31

Анатолия Дейнека: 2а, 2б, 3-9, 11, 13-15, 17, 19, 21

Мыру: 1-6, 8-12, 14, 16, 18, 20, 22

В селе Голыкове вводят дополнительные графики отключения света. Обесточение будет продолжаться с 09:00–17:00 часов. Ограничения касаются следующих улиц:

Луговый пров.: 1, 1А, 2, 4, 6-7, 11

Степова: 3-5, 4, 9-12, 14-17, 19-20

Центральна: 2-3, 5, 7-8, 12, 14, 16, 32, 35-37, 39-45, 47, 49-50

Шырокопояса пров.: 5

Шкильный пров.: 1, 3-6, 8-9

Евгена Шрамка: 1-2, 5, 10, 13, 15-16, 18-19, 22, 25

Торбенка: 11-12, 15, 17-21

Шевченка: 1-4, 7, 9-16, 18-20

Берегова: 1, 4-5, 7, 12-13, 15, 18

Молодижна: 1-4, 6-13

Ричкова: 5, 8, 10, 12-13.

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