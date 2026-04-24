Подорожание продуктов в Днепропетровской области фиксируется в апреле сразу в нескольких категориях, что свидетельствует о постепенном росте потребительских расходов, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Минфин .

На 22 апреля средняя стоимость куриной голени составляет 114 грн за килограмм. В марте показатель держался на уровне около 102 грн., что означает прирост более 2 грн. в месяц. В период наблюдались колебания: в начале апреля цена снижалась до 97 грн, однако во второй половине вернулась к предыдущим значениям.

В сегменте колбасных изделий зафиксирована более резкая динамика. Сырокопченый продукт типа «Брауншвейская» сейчас стоит почти 370 грн. за упаковку 375 граммов. В начале апреля этот товар оценивался примерно в 275 грн, что свидетельствует о существенном скачке — почти в 95 грн за короткий период.

Молочная группа также демонстрирует рост. Масло жирностью 72,5% в среднем продается по 119 грн. за 200 граммов, тогда как в марте уровень был около 113 грн. Таким образом, разница превышает 11 грн.

В розничных сетях цена различается в зависимости от поставщика. Минимальные предложения стартуют от 107 грн, максимальные достигают 129 грн, что отражает разные подходы к формированию конечной суммы.

Эксперты отмечают, что удорожание продуктов в Днепропетровской области формируется под влиянием производственных затрат, логистики и изменения спроса. Текущая тенденция свидетельствует о постепенном укреплении новых ценовых уровней без резких колебаний в короткой перспективе.

В то же время специалисты не исключают дальнейшую корректировку цен в зависимости от сезонных факторов и общей экономической ситуации.

Последние новости Украины:

