Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області формується під впливом виробничих витрат, логістики та змін попиту.

Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області фіксується у квітні одразу в кількох категоріях, що свідчить про поступове зростання споживчих витрат, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає Мінфін.

Станом на 22 квітня середня вартість курячої гомілки становить 114 грн за кілограм. У березні показник тримався на рівні близько 102 грн, що означає приріст понад 2 грн за місяць. Протягом періоду спостерігалися коливання: на початку квітня ціна знижувалась до 97 грн, однак у другій половині повернулася до попередніх значень.

У сегменті ковбасних виробів зафіксовано більш різку динаміку. Сирокопчений продукт типу «Брауншвейська» нині коштує майже 370 грн за упаковку 375 грамів. На початку квітня цей товар оцінювався приблизно у 275 грн, що свідчить про суттєвий стрибок — майже на 95 грн за короткий період.

Молочна група також демонструє зростання. Масло жирністю 72,5% у середньому продається по 119 грн за 200 грамів, тоді як у березні рівень був близько 113 грн. Таким чином, різниця перевищує 11 грн.

У роздрібних мережах вартість відрізняється залежно від постачальника. Мінімальні пропозиції стартують від 107 грн, максимальні сягають 129 грн, що відображає різні підходи до формування кінцевої суми.

Експерти відзначають, що подорожчання продуктів у Дніпропетровській області формується під впливом виробничих витрат, логістики та змін попиту. Поточна тенденція свідчить про поступове укріплення нових цінових рівнів без різких коливань у короткій перспективі.

Водночас фахівці не виключають подальшого коригування цін залежно від сезонних факторів і загальної економічної ситуації.

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО у Дніпропетровській області: хто отримає 1500 гривень.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області: які негаразди з'явилися на ринку.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання продуктів у Дніпропетровській області: як зросли ціни на базові товари у квітні.