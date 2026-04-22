Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области остается важным вариантом поддержки для украинцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предусматривает разные варианты от неравнодушных украинцев, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется через платформу «Помогай», которая объединяет предложения от людей, готовых бесплатно принять тех, кто оказался в сложных жизненных обстоятельствах.

К примеру, на проспекте Хмельницкого предлагается комната в трехкомнатной квартире. В доме проживает пожилая женщина, и владелица рассматривает вариант поселения женщины пенсионного возраста для более комфортного сосуществования.

Отмечается, что место рассчитано на человека, а для связи указан номер через мессенджер. Подобные предложения часто становятся единственной возможностью быстро обнаружить крышу над головой.

В городе Каменское также предлагают бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области. Доступны сразу несколько предложений для разных категорий людей.

В одном случае говорится о комнате для женщины с ребенком, где не нужно платить за коммунальные услуги, а в квартире уже проживает семья с детьми.

Отдельно отмечается, что есть еще одно предложение с предоставлением отдельной комнаты с базовыми условиями проживания для женщин или престарелых, нуждающихся в срочном убежище.

Еще один вариант крыши над головой в пределах региона доступен в Кривом Роге, где предлагается двухкомнатная квартира после ремонта.

В доме есть вся необходимая бытовая техника, позволяющая сразу заселиться без дополнительных затрат на обустройство быта.

