Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве доступны через благотворительные организации, сообщает Politeka.

Одним из ключевых центров выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве остается благотворительный фонд «Каритас».

Он время от времени организует выдачу наборов для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения.

При этом конкретные даты, объем помощи и перечень получателей зависят от гуманитарных поставок, поэтому постоянного графика таких мер нет.

Чтобы получить помощь людям советуют регулярно проверять официальный телеграмм-канал фонда, ведь именно там появляются все актуальные объявления с деталями.

Как пример, 10 марта 2026 года «Каритас Полтава» производил выдачу бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

Они выдавались для людей, недавно переехавших в город или регион в течение февраля и марта 2026 года и ранее не получавших помощь от этой организации.

Регистрация и выдача проходили по адресу Семена Антонца, 24, где прием начинался с 10:00. Для участия необходимо было иметь при себе паспорт, идентификационный код, справку переселенца, выданную не позднее 90 дней назад.

А также – документы, подтверждающие категорию уязвимости. Организаторы сразу предупреждали, что количество наборов ограничено, поэтому получить их могли не все желающие.

Такая продовольственная поддержка не носит постоянного характера и зависит от гуманитарной помощи. Именно поэтому новые объявления появляются время от времени и могут быстро терять актуальность из-за большого спроса.

