Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві надаються періодично, але дати та умови видачі змінюються залежно від наявності ресурсів.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві доступні через благодійні організації, повідомляє Politeka.

Одним із ключових осередків видачі безкоштовних продуктів для ВПО та пенсоінерів у Полтаві залишається благодійний фонд «Карітас».

Він, час від часу, організовує видачу наборів для внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій населення.

При цьому, конкретні дати, обсяг допомоги та перелік отримувачів залежать від гуманітарних поставок, тому постійного графіка таких заходів немає.

Щоб отримати допомогу, людям радять регулярно перевіряти офіційний телеграм-канал фонду, адже саме там з’являються всі актуальні оголошення з деталями.

Як приклад, 10 березня 2026 року «Карітас Полтава» проводив видачу безкоштовних продуктів для ВПо та пенсіонерів у Полтаві.

Вони видавалися для людей, які нещодавно переїхали до міста або регіону протягом лютого та березня 2026 року і раніше не отримували допомогу від цієї організації.

Реєстрація та видача проходили за адресою Семена Антонця, 24, де прийом розпочинався з 10:00. Для участі необхідно було мати при собі паспорт, ідентифікаційний код, довідку переселенця, видану не пізніше ніж 90 днів тому.

А також - документи, що підтверджують категорію вразливості. Організатори одразу попереджали, що кількість наборів обмежена, тому отримати їх могли не всі охочі.

Така продовольча підтримка не має постійного характеру і залежить від наявності гуманітарної допомоги. Саме тому нові оголошення з’являються час від часу і можуть швидко втрачати актуальність через великий попит.

