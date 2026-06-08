Подорожание проезда в Кировоградской области отражено в расчетах, которые уже подали предприятия на рассмотрение в городской совет, сообщает Politeka.

В Кропивницком частные перевозчики предлагают повысить стоимость билета в маршрутках на 10 гривен, то есть с 15 до 25 гривен.

Коммунальное предприятие "Электротранс" планирует увеличить тариф в троллейбусах на 12 гривен, подняв его с 8 до 20 гривен. В автобусах этого же предприятия билет может вырасти с 10 до 22 гривен.

О данных расчетах рассказал заместитель городского головы Александр Вергун. Последнее подорожание прохода в Кировоградской области произошло в январе 2025 года.

Тогда в маршрутных такси тариф вырос с 10 до 15 гривен, в коммунальных автобусах билет подняли с 7 до 10 гривен, а пассажиры троллейбусов начали платить 8 гривен вместо 6.

В настоящее время в исполнительном комитете и управлении транспорта изучают новые экономические обоснования. Поэтому очень вероятно новое подорожание проезда в Кропивницком Кировоградской области.

Организаторы перевозок объясняют свои требования существенным ростом затрат на горюче-смазочные материалы, цена которых увеличилась более чем на 10%.

Конечная стоимость коммунальных перевозок будет зависеть от способа оплаты через автоматизированную систему, которую внедряют на предприятии.

Пассажиры, которые воспользуются картой, телефоном или электронным носителем через валидаторы, будут платить меньше, возможно, на уровне 15 гривен. Наличный расчет будет менее выгоден и составит 20-22 гривны.

Источник: suspilne.media

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