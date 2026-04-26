Работа для пенсионеров в Полтавской области сегодня охватывает сразу несколько направлений, поэтому каждый может подобрать себе вариант по душе.

Работа для пенсионеров в Полтавской области стала доступнее благодаря обновленным предложениям на платформе work.ua.

На рынке труда появились вакансии с гибкими условиями, официальным оформлением и возможностью обучения даже без опыта.

Одним из предложений является должность специалиста отдела обслуживания физических и юридических лиц в компании ООО «Новая почта» с зарплатой от 17 000 до 25 000 грн.

Работодатель предлагает как удаленный формат из дома, так и офис в Полтаве. В первом случае предусмотрена полная занятость с 9-часовыми изменениями и графиком 5/2, во втором варианте доступны гибкие изменения продолжительностью 4, 6 или 9 часов.

Условия включают оплачиваемую учебу в течение трех недель, официальное трудоустройство с первого дня, 26 дней отпуска, больничные, а также медицинское и жизненное страхование.

Еще одна аналогичная вакансия от ООО "Новая почта" касается специалиста контакт-центра. Условия почти идентичны с возможностью работать дистанционно или в офисе в Полтаве.

Работникам предлагают обработку входящих звонков клиентов, консультации по доставке посылок, а также внесение информации во внутренние системы компании.

Отдельно работодатель отмечает, что опыт не обязателен, ведь компания обучает новых сотрудников.

Важными требованиями есть знание украинского языка, базовые навыки работы с компьютером и умение спокойно общаться с клиентами.

Еще одно предложение работы для пенсионеров в Полтавской области – социальная сфера. Частный пансионат для пожилых людей ищет сиделку с зарплатой от 12 000 до 24 000 грн.

