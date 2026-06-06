Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области связывается с общим ростом расходов в сфере утилизации мусора.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области зафиксировано в Жмеринском сообществе, где с 1 июня меняется стоимость вывоза бытовых отходов для ЧП «БРАВИС», передает издание Politeka.

Решение принял исполнительный комитет, ссылаясь на обновленные экономические расчеты предприятия. Корректировку объясняют ростом операционных расходов, повлиявших на формирование новых тарифных показателей.

Среди ключевых факторов – подорожание горючего на 38,2%, повышение земельного налога на 17,7% и рост арендной платы за государственные участки на 21,5%. Дополнительно зафиксировано увеличение расходов на аренду спецтехники на 50% и повышение экологического налога на 13,6%.

Также на себестоимость услуг повлиял рост минимальной заработной платы на 8,1% и изменение графиков вывоза отходов, что скорректировало общую структуру расчетов.

Обновленная система предполагает разные подходы для потребителей. В частном секторе установлен тариф 56,94 грн с одного человека в месяц, в многоквартирных домах - 55,82 грн.

В общине отмечают, что изменения касаются всех пользователей услуг по обращению с отходами и вступят в силу с началом лета после официального утверждения.

В этом контексте повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области связывают с общим ростом расходов в сфере утилизации мусора и необходимостью корректировки финансовой модели предприятия.

Также следует отметить, что дальнейшие решения по тарифной политике будут зависеть от экономической ситуации и стоимости ресурсов в отрасли.

Источник: zhgazeta

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