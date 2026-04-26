Робота для пенсіонерів у Полтавській області стала доступнішою завдяки оновленим пропозиціям на платформі work.ua.

На ринку праці з’явилися вакансії з гнучкими умовами, офіційним оформленням та можливістю навчання навіть без попереднього досвіду.

Однією з пропозицій є посада фахівця відділу з обслуговування фізичних та юридичних осіб у компанії ТОВ «Нова пошта» із зарплатою від 17 000 до 25 000 грн.

Роботодавець пропонує як віддалений формат з дому, так і офіс у Полтаві. У першому випадку передбачена повна зайнятість із 9-годинними змінами та графіком 5/2, у другому варіанті доступні гнучкі зміни тривалістю 4, 6 або 9 годин.

Умови включають оплачуване навчання протягом трьох тижнів, офіційне працевлаштування з першого дня, 26 днів відпустки, лікарняні, а також медичне та життєве страхування.

Ще одна аналогічна вакансія від ТОВ «Нова пошта» стосується фахівця контакт-центру. Умови майже ідентичні, із можливістю працювати дистанційно або в офісі в Полтаві.

Працівникам пропонують обробку вхідних дзвінків клієнтів, консультації щодо доставки посилок, а також внесення інформації у внутрішні системи компанії.

Окремо роботодавець зазначає, що досвід не є обов’язковим, адже компанія навчає нових співробітників.

Важливими вимогами є знання української мови, базові навички роботи з комп’ютером та вміння спокійно спілкуватися з клієнтами.

Ще одна пропозиція роботи для пенсіонерів у Полтавській області - соціальна сфера. Приватний пансіонат для літніх людей шукає доглядальницю із зарплатою від 12 000 до 24 000 грн.

