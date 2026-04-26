Прогноз на неделю с 27 апреля по 3 мая в Полтаве свидетельствует о преимущественно облачной весенней погоде с периодическими прояснениями.

Прогноз погоды на неделю с 27 апреля по 3 мая в Полтаве позволяет для местных жителей подготовиться к прихотям природы, сообщает Politeka.

Подробный прогноз погоды на неделю с 27 апреля по 3 мая в Полтаве предоставили на платформе sinoptik.ua.

27 апреля пройдет относительно спокойно. Утро и вечер будут ясными, в то время как в дневные часы ожидается облачность. Осадков не прогнозируется, а температура будет колебаться от +3 до +8°.

28 апреля также пройдет без осадков. В дневные часы облака временно появятся на небе, но к вечеру они постепенно рассеются. Температура воздуха будет составлять до +10°.

29 апреля атмосфера будет меняться в течение дня. Утро будет ясным, а во второй половине дня небо затянется облаками, но вечером снова прояснится. Осадков не ожидается, а температура будет около +11°.

30 апреля отметится большей влажностью. Солнце будет появляться редко из-за плотной облачности, а днем ​​возможен мелкий дождь, который постепенно прекратится к вечеру. Температура воздуха будет держаться в пределах +6 ° ... +10 °.

1 мая преобладает облачность. До обеда существенных осадков не ожидается, однако во второй половине дня возможен кратковременный дождь, который к вечеру прекратится. Температура составит около +11°.

2 мая пройдет без осадков, но с преобладанием облачности. В вечернее время возможны краткие прояснения, но в течение дня небо будет оставаться преимущественно затянутым. Температура воздуха поднимется до +10°.

3 мая солнце будет появляться редко из-за плотной облачности, однако осадков не прогнозируется. Температура воздуха будет достигать +14°.

Таким образом, прогноз погоды на неделю с 27 апреля по 3 мая в Полтаве указывает на постепенное потепление.

Последние новости Украины:

