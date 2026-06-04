В Днепропетровской области право на ежемесячное пособие имеют не все категории пенсионеров.

Пенсионеры в Днепропетровской области имеют возможность оформить ежемесячную денежную помощь при наличии определенных оснований, сообщает Politeka.net.

Речь идет о специальной надбавке для пожилых людей, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе и проживают без поддержки трудоспособных родственников. В то же время, такая денежная помощь не назначается автоматически после достижения 80-летнего возраста, а предоставляется только тем пенсионерам, которые отвечают установленным требованиям.

Согласно нормам Закона Украины №1727, право на ежемесячную денежную помощь имеют одинокие пенсионеры, которые из-за состояния здоровья нуждаются в постоянной помощи других лиц. Размер надбавки составляет 40% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность. В 2026 году эта сумма превышает 1 тысячу гривен в месяц.

Одним из ключевых условий получения выплаты является отсутствие трудоспособных членов семьи, которые по закону обязаны содержать пенсионера. При этом не имеет значения, проживают такие родственники вместе с заявителем или по отдельности. Решающим фактором является наличие или отсутствие юридической обязанности по материальному обеспечению и уходу.

Еще одним обязательным требованием является официальное подтверждение потребности в постоянном постороннем уходе. Такой вывод выдает врачебно-консультативная комиссия после прохождения медицинского обследования. Только после получения этого документа пенсионер может обращаться в органы Пенсионного фонда для оформления надбавки.

В Пенсионном фонде подчеркивают, что эта помощь призвана частично компенсировать дополнительные расходы на лечение, уход и повседневные потребности пожилых людей, оставшихся без должной поддержки со стороны родственников.

Как оформить денежную помощь в Днепропетровской области пенсионерам

Процедура назначения надбавки начинается с посещения семейного врача или профильного медицинского специалиста. После осмотра врач дает направление на прохождение врачебно-консультативной комиссии, которая определяет наличие потребности в постоянном постороннем уходе.

После получения медицинского заключения заявителю необходимо обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины и представить пакет документов.

Для оформления помощи понадобятся:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

заключение врачебно-консультативной комиссии;

право на доходы;

при необходимости – документы, подтверждающие факт самостоятельного проживания.

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