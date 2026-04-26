Прогноз на тиждень з 27 квітня до 3 травня в Полтаві свідчить про переважно хмарну весняну погоду з періодичними проясненнями.

Прогноз погоди на тиждень з 27 квітня до 3 травня в Полтаві дає змогу для місцевих жителів підготуватися до примх природи, повідомляє Politeka.

Детальний прогноз погоди на тиждень з 27 квітня до 3 травня в Полтаві надали на платформі sinoptik.ua.

27 квітня пройде відносно спокійно. Ранок і вечір будуть ясними, тоді як у денні години очікується хмарність. Опадів не прогнозується, а температура коливатиметься від +3° до +8°.

28 квітня також мине без опадів. У денний час хмари тимчасово з’являться на небі, але до вечора вони поступово розсіються. Температура повітря становитиме до +10°.

29 квітня атмосфера змінюватиметься протягом дня. Ранок буде ясним, у другій половині дня небо затягнеться хмарами, але ввечері знову проясниться. Опадів не очікується, а температура сягатиме близько +11°.

30 квітня відзначиться більшою вологістю. Сонце з’являтиметься рідко через щільну хмарність, а вдень можливий дрібний дощ, який поступово припиниться до вечора. Температура повітря триматиметься в межах +6°…+10°.

1 травня переважатиме хмарність. До обіду істотних опадів не очікується, однак у другій половині дня можливий короткочасний дощ, який до вечора має припинитися. Температура становитиме близько +11°.

2 травня пройде без опадів, але з переважанням хмарності. У вечірній час можливі короткі прояснення, проте протягом дня небо залишатиметься переважно затягнутим. Температура повітря підніметься до +10°.

3 травня сонце з’являтиметься рідко через щільну хмарність, однак опадів не прогнозується. Температура повітря сягатиме до +14°.

Таким чином, прогноз погоди на тиждень з 27 квітня до 3 травня в Полтаві вказує на поступове потепління.

