Подорожание продуктов в Киевской области фиксируется в апреле сразу в нескольких товарных группах, где изменения коснулись как консервов, так и хлебобулочной и мясной продукции, согласно актуальным ценовым данным на 24 апреля 2026 года, сообщает издание Politeka.net.

Информацию об этом предоставляет портал Минфин .

В сегменте консервов огурцы "Верес" маринованные (500 г) имеют средний показатель 104,73 грн. В торговых сетях цены колеблются от 99,00 грн у Auchan и Megamarket до 106,92 грн у Metro и 114,00 грн у Novus. По сравнению с мартовским средним уровнем 101,47 грн, зафиксирован рост на 1,77 грн. В течение месяца динамика была неравномерной с короткими периодами стабилизации.

Хлебобулочный сегмент показывает умеренное повышение. Ржаной хлеб «Столичный» (950 г) стоит 51,00 грн. В марте средний уровень составил 48,40 грн., что означает прирост на 2,30 грн. Изменение произошло постепенно, с закреплением нового уровня во второй половине периода без резких колебаний.

Мясная продукция остается более стабильной за последние дни. Курятина голень (1 кг) удерживается на отметке 114,00 грн в Novus и Megamarket. В марте среднее значение составило 102,06 грн., то есть общее повышение составило 2,50 грн. Основная корректировка произошла в середине месяца, после чего цена стабилизировалась.

В результате рынок демонстрирует разнонаправленные изменения: часть позиций дорожает постепенно, другие остаются относительно стабильными. Удорожание продуктов Киевской области формируется под влиянием сезонных факторов, логистики и ценовой политики розничных сетей.

