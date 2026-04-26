Подорожчання продуктів у Київській області фіксується у квітні одразу в кількох товарних групах, де зміни торкнулися як консервів, так і хлібобулочної та м’ясної продукції, згідно з актуальними ціновими даними станом на 24 квітня 2026 року, повідомляє видання Politeka.net.

Інформацію про це надає портал Мінфін.

У сегменті консервів огірки «Верес» мариновані (500 г) мають середній показник 104,73 грн. У торгових мережах ціни коливаються від 99,00 грн в Auchan і Megamarket до 106,92 грн у Metro та 114,00 грн у Novus. Порівняно з березневим середнім рівнем 101,47 грн зафіксовано зростання на 1,77 грн. Протягом місяця динаміка була нерівномірною, із короткими періодами стабілізації.

Хлібобулочний сегмент демонструє помірне підвищення. Хліб житній «Столичний» (950 г) наразі коштує 51,00 грн. У березні середній рівень становив 48,40 грн, що означає приріст на 2,30 грн. Зміна відбулася поступово, із закріпленням нового рівня у другій половині періоду без різких коливань.

М’ясна продукція залишається більш стабільною за останні дні. Курятина гомілка (1 кг) утримується на позначці 114,00 грн у Novus і Megamarket. У березні середнє значення становило 102,06 грн, тобто загальне підвищення склало 2,50 грн. Основне коригування відбулося у середині місяця, після чого ціна стабілізувалася.

У підсумку ринок демонструє різноспрямовані зміни: частина позицій дорожчає поступово, інші залишаються відносно стабільними. Подорожчання продуктів у Київській області формується під впливом сезонних факторів, логістики та цінової політики роздрібних мереж.

