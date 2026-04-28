Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве остаются частью адресной гуманитарной поддержки, которую периодически обеспечивают благотворительные организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве время от времени предоставляются по инициативе благотворительного фонда «Каритас», сообщает Politeka.

Данный фонд организует выдачу наборов с бесплатными продуктами для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве.

В организации подчеркивают, что такая поддержка не постоянно и зависит от поступления гуманитарных ресурсов, поэтому жителям советуют следить за официальными сообщениями организации.

В частности, по публикациям в телеграмм-канале, где заранее информируют о новых датах выдачи и условиях участия.

Там регулярно появляется актуальная информация, и бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве объявляются заранее.

В марте 2026 года в областном центре была объявлена ​​выдача наборов для внутренне перемещенных лиц, которые недавно переехали в город или область в период февраль март 2026 года и ранее не получали поддержку от организации.

К участию также допускались люди наиболее уязвимых категорий, среди которых лица с инвалидностью первой, второй или третьей группы, люди с инвалидностью с детства.

А также - граждане с тяжелыми заболеваниями, пожилые люди от 60 лет, одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей или недееспособных лиц, многодетные семьи, а также беременные женщины и матери с детьми до трех лет.

В организации отдельно подчеркивают, что количество наборов всегда ограничено, поэтому часть заявителей может не получить помощь даже при условии соответствия критериям.

Объявления о выдаче появляются периодически и каждая новая волна выдачи зависит от поступления гуманитарной помощи и возможностей фонда.

