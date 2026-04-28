Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві залишаються частиною адресної гуманітарної підтримки, яку періодично забезпечують благодійні організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві час від часу надаються через ініціативи благодійного фонду «Карітас», повідомляє Politeka.

Даний фонд організовує видачу наборів з безкоштовними продуктами для ВПО та пенсіонерів у Полтаві.

В організації наголошують, що така підтримка не є постійною і залежить від надходження гуманітарних ресурсів, тому мешканцям радять стежити за офіційними повідомленнями організації.

Зокрема, за публікаціями у телеграм-каналі, де заздалегідь інформують про нові дати видачі та умови участі.

Саме там регулярно з’являється актуальна інформація, і безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Полтаві оголошуються заздалегідь.

Як приклад, у березні 2026 року в обласному центрі було оголошено видачу наборів для внутрішньо переміщених осіб, які нещодавно переїхали до міста або області у період лютий березень 2026 року та раніше не отримували підтримку від організації.

До участі також допускалися люди з найбільш вразливих категорій, серед яких особи з інвалідністю першої, другої або третьої групи, люди з інвалідністю з дитинства.

А також - громадяни з важкими захворюваннями, люди похилого віку від 60 років, одинокі батьки або опікуни неповнолітніх дітей чи недієздатних осіб, багатодітні родини, а також вагітні жінки та матері з дітьми віком до трьох років.

В організації окремо підкреслюють, що кількість наборів завжди обмежена, тому частина заявників може не отримати допомогу навіть за умови відповідності критеріям.

Оголошення про видачу з’являються періодично, і кожна нова хвиля видачі залежить від надходження гуманітарної допомоги та можливостей фонду.

