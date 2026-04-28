Подорожание проезда в Днепропетровской области коснется Покрова уже с 1 мая 2026, передает Politeka.

В городе вступят в силу новые тарифы на перевозку в общественном транспорте.

С начала мая стоимость одной поездки на большинстве городских маршрутов составит 20 гривен. Для автобусов, курсирующих по маршрутам №3 и №4, установлен отдельный тариф - 22 гривны.

Решение о пересмотре цен было принято с учетом экономической ситуации и роста расходов на организацию пассажирских перевозок. В первую очередь речь идет о подорожании горючего, техническом обслуживании транспорта, закупке запчастей, а также других эксплуатационных расходах.

В городских властях отмечают, что обновление тарифов призвано поддержать стабильную работу транспортной системы. Это позволит обеспечить бесперебойное движение существующих маршрутов, сохранить качество обслуживания и поддержать надлежащее техническое состояние автобусов.

Удорожание проезда в Днепропетровской области, в частности, в Покрове, будет касаться всех пассажиров, пользующихся городским транспортом. В то же время в городе отмечают: изменения направлены на сохранение доступного и стабильного сообщения для жителей.

Обновленные цены начнут действовать с 1 мая 2026 года. Жителям и гостям Покрова советуют учесть новые условия при планировании поездок по городу.

Информация об изменении тарифов обнародована на официальном ресурсе города. Там также можно найти дополнительные разъяснения о работе общественного транспорта и актуальных маршрутов.

Городские власти призывают пассажиров заранее учитывать обновленные расценки при планировании ежедневных поездок.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше уже с 1 апреля.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.