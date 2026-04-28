Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області торкнеться Покрова вже з 1 травня 2026 року, передає Politeka.

У місті набудуть чинності нові тарифи на перевезення у громадському транспорті.

Від початку травня вартість однієї поїздки на більшості міських маршрутів становитиме 20 гривень. Для автобусів, що курсують за маршрутами №3 та №4, встановлено окремий тариф — 22 гривні.

Рішення про перегляд цін ухвалили з урахуванням економічної ситуації та зростання витрат на організацію пасажирських перевезень. Насамперед ідеться про подорожчання пального, технічне обслуговування транспорту, закупівлю запчастин, а також інші експлуатаційні витрати.

У міській владі зазначають, що оновлення тарифів покликане підтримати стабільну роботу транспортної системи. Це дозволить забезпечити безперебійний рух наявних маршрутів, зберегти якість обслуговування та підтримати належний технічний стан автобусів.

Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області, зокрема у Покрові, стосуватиметься всіх пасажирів, які користуються міським транспортом. Водночас у місті наголошують: зміни спрямовані на збереження доступного та стабільного сполучення для жителів.

Оновлені розцінки почнуть діяти з 1 травня 2026 року. Мешканцям і гостям Покрова радять врахувати нові умови під час планування поїздок містом.

Інформацію про зміну тарифів оприлюднено на офіційному ресурсі міста. Там також можна знайти додаткові роз'яснення щодо роботи громадського транспорту та актуальних маршрутів.

Міська влада закликає пасажирів завчасно враховувати оновлені розцінки під час планування щоденних поїздок.

