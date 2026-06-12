Жителям Днепропетровской области на 13 июня рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключений света.

Графики отключения света на 13 июня продлятся по многим адресам в Днепропетровской области, сообщает издание Politeka.net.

Жителям Днепропетровской области на 13 июня рекомендуют заранее ознакомиться с графиками отключений света и учесть возможные ограничения при планировании своего дня. Специалисты советуют заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки, фонарики и другие необходимые устройства, а также перенести использование энергоемкой бытовой техники на период после восстановления электроснабжения.

С 09:00 до 18:00 через плановый ремонт в населенном пункте Павлыш. Ограничения касаются только отдельных адресов:

Кости Омельяненка: 1–3, 3А, 4–7, 7А, 8–13, 15, 17–23, 25, 27

Садова: 172

Садова: 172 Абрыкосова: 1, 1А, 3–11, 15–18, 21–27, 29–31, 33–40, 42, 44, 46, 48, 52, 54, 58

Носенка: 1, 3–7, 9–10, 16

Перемогы: 175

С 09:00 до 18:00 часов будут выключать электричество в населенном пункте Бандурове. Дополнительные графики отключения света будут продолжаться на улицах:

Велыкого Кобзаря: 203, 205, 209, 213, 217, 219, 223, 225, 227, 231, 233, 237, 239, 241, 253, 257, 259, 261, 263, 265, 275, 277, 279А, 281, 283, 285, 287, 289, 291–297, 300–301, 303–304, 306, 308–309, 311–316, 318, 320–321, 323–325, 328, 330, 332, 334–336, 338–344, 346, 348, 352, 356, 358, 364, 366, 368, 370, 372, 374, 380, 382, 390, 392, 394, 396, 400, 404, 406, 408, 412, 414, 416, 420, 424, 426, 428, 430, 432, 434, 436

Польова: 4, 8–9, 15, 17, 19–21, 23–24, 26, 29, 31, 34, 38, 40

Яблуневый пров.: 3–5, 9–11, 13–16, 18

В населенном пункте Стари Кодакы с 08:00–19:00 пройдет электричество в субботу. Свет отсутствует только по отдельным адресам. В частности, обесточат следующие улицы:

Берегова: 1–17, 19, 23

Богдана Хмельныцького: 20,

Гетьманська: 26–103

Кодацька: 28–120

Кодацьки Краєевыды: 2, 4, 6, 11, 13

Маяковського: 1, 3, 3А, 5, 7

Рибальська: 1–37 с вариациями (1А, 1Е, 4Б, 8А, 8Б)

Свитла: 1, 4, 7, 9, 10, 12, 18–27

Хуторська: 1, 1А, 3–12, 17А, б/н

Шкильна: 29–102

пров. Калыновый: 6Г, 63, 73, 77, 86

пров. Лисный: 1–4

пров. Лоцманськый: 1, 3–8, 10, 10А, 12.

С 09:00–19:00 будут длиться дополнительные графики отключения света в селе Днипрове, которые касаются отдельных адресов:

Центральна: 1, 1А, 10–19, 2, 2А, 22–23, 25, 27–34, 36–38, 40, 46, 48, 52, 54, 56, 59, 6–9, 78.

Источник: Любимовская сельская территориальная община

Источник: Новоалександровская ОТГ Днепровского района

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