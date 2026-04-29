Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре предоставляют в рамках городской программы поддержки украинцев, поэтому рассказываем детали.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Днепре продолжают выдавать в соответствии с решением исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Информацию о программе опубликовали на сайте Департамента социальной политики.

Речь идет о наборах бесплатных продуктов питания для ВПЛ и пенсионеров в Днепре, проживающих в местах временного компактного проживания.

Получить помощь могут несколько категорий переселенцев. В перечень входят пожилые люди, люди с инвалидностью, матери с детьми, законные представители, сопровождающие малолетнего ребенка, недееспособное лицо или человека с ограниченной дееспособностью, а также дети в возрасте от 3-х до 18 лет.

Отдельно отмечено, что наборы бесплатных продуктов в Днепре могут предоставлять ВПЛ, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах и получают услуги Днепровского городского центра социальных служб.

Также люди, переместившиеся в город и впервые обратившиеся в управление социальной защиты населения за справкой, проживают в МТКП, но не принадлежат к основным категориям, имеют право единовременно получить набор.

В состав набора входят товары длительного хранения и ежедневного потребления. В частности, выдают мясные консервы, рыбную консерву, печеночный паштет, готовые вторые блюда с мясом тушеным, чай, кофе, сахар, макароны быстрого приготовления, галеты, мед и джем.

Чтобы оформить помощь, следует обратиться в управление социальной защиты населения по месту нахождения и регистрации.

