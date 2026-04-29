Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі надають у межах міської програми підтримки українців, тому розповідаємо деталі.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі продовжують видавати відповідно до рішення виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Інформацію про програму оприлюднили на сайті Департаменту соціальної политики.

Йдеться про набори безкоштовних продуктів харчування для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі, які мешкають у місцях тимчасового компактного проживання.

Отримати допомогу можуть кілька категорій переселенців. До переліку входять особи похилого віку, люди з інвалідністю, матері з дітьми, законні представники, які супроводжують малолітню дитину, недієздатну особу або людину з обмеженою дієздатністю, а також діти віком від 3-х до 18 років.

Окремо зазначено, що набори безкоштовних продуктів у Дніпрі можуть надавати ВПО, які перебувають у складних життєвих обставинах та отримують послуги Дніпровського міського центру соціальних служб.

Також люди, які перемістилися до міста та вперше звернулися до управління соціального захисту населення за довідкою, проживають у МТКП, але не належать до основних категорій, мають право одноразово отримати набір.

До складу набору входять товари тривалого зберігання та щоденного вжитку. Зокрема, видають консерви м’ясні, консерву рибну, печінковий паштет, готові другі страви з м’ясом тушкованим, чай, каву, цукор, макарони швидкого приготування, галети, мед і джем.

Щоб оформити допомогу, потрібно звернутися до управління соціального захисту населення за місцем перебування та реєстрації.

