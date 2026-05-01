Подорожание проезда в Кривом Роге стало актуальной темой после утверждения новой стоимости поездок в общественном транспорте.

Подорожание проезда в Кривом Роге вступит в силу уже с 1 мая, когда пассажиры маршрутных такси будут платить за поездку новую сумму, сообщает Politeka.

По информации местных СМИ, стоимость билета в городских маршрутках была установлена ​​на уровне 20 гривен. Водители уже начали предупреждать пассажиров об изменении тарифа, чтобы жители могли раньше времени подготовиться к новым расходам.

Предыдущее повышение цен произошло в январе 2023 года. Тогда базовый тариф по части маршрутов вырос до 15 гривен. На отдельных направлениях в зависимости от длины маршрута действовали также цены 13 и 17 гривен.

Таким образом, решение о подорожании проезда в Кривом Роге означает очередной пересмотр стоимости перевозок после более чем трехлетнего перерыва.

Для пассажиров, ежедневно пользующихся частными маршрутками, это может стать ощутимым изменением в ежемесячном бюджете.

В то же время в Кривом Роге действует возможность бесплатного пользования коммунальным транспортом. Жители могут ездить без оплаты в коммунальных автобусах, троллейбусах и трамваях, что отчасти уменьшает влияние новых тарифов на расходы семей.

Поэтому часть пассажиров после введения новой цены может чаще выбирать городской электротранспорт или автобусы коммунальной формы собственности вместо частных перевозчиков.

Также подорожание проезда в Кривом Роге произошло на фоне аналогичных решений в других городах региона. Ранее об изменении стоимости перевозок сообщалось в Каменском и Покрове.

Эксперты транспортной сферы обычно объясняют такие шаги ростом затрат перевозчиков на горючее, ремонт техники, запчасти и оплату труда водителей.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше уже с 1 апреля.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.