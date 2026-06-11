Графики отключения света в Запорожье на 12 июня будут продолжаться из-за проводимых энергетиками работ.

В Запорожье 12 июня продолжат действовать плановые графики отключения света, которые коснутся десятков адресов в разных районах города, пишет Politeka.net.

Графики отключения света в Запорожье на 12 июня будут продолжаться из-за проводимых энергетиками работ. При выполнении работ специалисты будут проверять состояние оборудования, проводить замену отдельных элементов сети и выполнять необходимые ремонтные мероприятия для повышения надежности электроснабжения.

Как сообщили в «Запорожьеоблэнерго», дополнительные графики отключения света будут действовать с 9 до 16 часов из-за планового ремонта электрооборудования. Обесточат следующие улицы:

Алмазна: 45, 47, 49, 51, 53

Мыколы Корыщенка (Кузнецова): 24, 26, 28, 28а, 30, 30-32, 30а, 32, 34

Мырослава Симчича (Лизы Чайкинои): 49, 50, 51

Пархоменка: 2, 4, 6

Поштова: 73

Республиканська: 73А, 76, 78, 84, 86

Тенисна: 1, 3, 5, 5А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 14

Цытрусова: 8, 8Б, 8б, 8В

Чаривна: 127-129

С 09:00–17:00 часа будут выключать электронику из-за срочного ремонта электрооборудования. Обесточение будут продолжаться по отдельным адресам. В частности, электричество исчезнет только на таких улицах:

Абрагама Коопа (Истомина): 74

Алуштынська (Зелена): 36

Камянсько-Днипровська: 20-36, 33-39, 41

Петра Бузука: 2-32, 3-31, 33-45, 34-46

Свитловодська: 40А, 40Б, 56-96, 61-95

Кабардынська: 25

Матвиивська (Ейська): 1, 3-29, 31, 2-26, 40

С 10:00–17:00 часов также не будет света в Запорожье. Плановые графики отключения электричества будут продолжаться только по отдельным адресам, а именно:

Садивныцтва: 3, 7, 11, 12, 15, 18-24, 19-29, 30-42, 33, 37-43, 187, 4-6 (парные).

Последние новости:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожье: как подняли цены.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Запорожье: стоимость значительно выросла.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Запорожье: как именно были обновлены цены.