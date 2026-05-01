Подорожчання проїзду в Кривому Розі стало актуальною темою після затвердження нової вартості поїздок у громадському транспорті міста.

Подорожчання проїзду в Кривому Розі набуде чинності вже з 1 травня, коли пасажири маршрутних таксі сплачуватимуть за поїздку нову суму, повідомляє Politeka.

За інформацією місцевих ЗМІ, вартість квитка у міських маршрутках встановили на рівні 20 гривень. Водії вже почали попереджати пасажирів про зміну тарифу, щоб мешканці могли завчасно підготуватися до нових витрат.

Попереднє підвищення цін у місті відбулося у січні 2023 року. Тоді базовий тариф на частині маршрутів зріс до 15 гривень. На окремих напрямках, залежно від довжини маршруту, діяли також ціни 13 та 17 гривень.

Таким чином рішення про подорожчання проїзду у Кривому Розі означає черговий перегляд вартості перевезень після більш ніж трирічної перерви.

Для пасажирів, які щодня користуються приватними маршрутками, це може стати відчутною зміною у щомісячному бюджеті.

Водночас у Кривому Розі діє можливість безкоштовного користування комунальним транспортом. Мешканці можуть їздити без оплати в комунальних автобусах, тролейбусах і трамваях, що частково зменшує вплив нових тарифів на витрати родин.

Саме тому частина пасажирів після запровадження нової ціни може частіше обирати міський електротранспорт або автобуси комунальної форми власності замість приватних перевізників.

Також подорожчання проїзду в Кривому Розі відбулося на тлі аналогічних рішень в інших містах регіону. Раніше про зміну вартості перевезень повідомляли у Кам’янському та Покрові.

Експерти транспортної сфери зазвичай пояснюють такі кроки зростанням витрат перевізників на пальне, ремонт техніки, запчастини та оплату праці водіїв.

