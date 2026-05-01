Подорожание круп в Одессе фиксируется по итогам последнего мониторинга розничного рынка бакалеи, где изменения коснулись сразу нескольких базовых позиций потребительской корзины, сообщает Politeka.

Пшено (1 кг) в среднем стоит 51,75 грн. В сетях зафиксирован диапазон: около 51,00–52,50 грн. в зависимости от торговой площадки. По сравнению с мартовским уровнем 47,62 грн., прирост составляет примерно 1 гривну в месяц, что указывает на постепенный рост в сегменте простых круп.

Манная крупа "Хуторок" (800 г) демонстрирует более заметную динамику. Средний показатель сейчас держится на уровне 40,25 грн., тогда как ранее фиксировалось около 37,74 грн. В разных сетях разброс стоимости колеблется от примерно 36,99 до 43,50 грн. Таким образом, за месячный период прибавилось ориентировочно 3,5 грн.

Наиболее ощутимые изменения зафиксированы в сегменте гречихи (1 кг). Средний уровень составляет 75,05 грн, тогда как в предыдущем месяце показатель был около 53,75 грн. В торговых точках цены существенно разнятся — от примерно 54,90 до 96,50 грн, в зависимости от сети. Общий прирост оценивается более чем в 16 грн.

Аналитики рынка отмечают, что подобная динамика формируется под влиянием сезонных факторов, логистики и стоимости сырья. Быстрее всего реагирует именно гречишный сегмент, тогда как пшено остается более стабильным.

В результате подорожание круп в Одессе отражает общую тенденцию постепенного роста цен на базовые пищевые продукты, входящие в ежедневный рацион домохозяйств.

Последующие изменения цен ожидаются после обновления данных поставок и рыночных показателей.

Последние новости Украины:

