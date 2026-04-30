Планируется оказать гуманитарную помощь пенсионерам и не только проживающим в пределах Одессы и Одесском районе.

Гуманитарная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий украинцев в Одессе доступна благотворительной организации Каритас Одесса УГКЦ, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении организации Каритас. В Одессе стартовала регистрация на участие в новом гуманитарном проекте «Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине V», реализуемом Каритасом Одесса УГКЦ.

В рамках программы гуманитарную помощь планируют предоставить 40 домохозяйствам, проживающим в Одессе и Одесском районе. Речь идет прежде всего о внутренне перемещенных лицах, вынужденных покинуть свои дома из-за активных боевых действий или временной оккупации.

Подать заявку могут граждане, имеющие официальный статус ВПЛ и отвечающие по меньшей мере одному из определенных критериев уязвимости. К таким категориям относятся:

люди с инвалидностью или тяжелыми заболеваниями,

одинокие пенсионеры в возрасте от 60 лет,

одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей,

многодетные семьи,

семьи с усыновленными или подопечными детьми,

беременные женщины или матери с детьми до трех лет,

домохозяйства с низким уровнем дохода (менее 8422 грн на одного человека) или потерявшие источник прибыли.

Приоритет будет предоставляться тем семьям, которые уже приобрели собственное жилье в Одессе или на территории Одесского района и нуждаются в его ремонте или восстановлении.

При отборе участников специалисты будут учитывать сразу несколько важных факторов. Среди них – состав семьи, правовой статус жилья, финансовая способность самостоятельно выполнить ремонтные работы, а также информация о получении аналогичной помощи раньше.

Проект реализуется в тесном сотрудничестве с местными общинами, органами власти и государственными программами. Такой подход позволяет обеспечить комплексную поддержку и создать долгосрочные решения для семей, стремящихся обустроить новую жизнь на безопасном месте. Регистрация происходит по онлайн-форме по указанной ссылке.

