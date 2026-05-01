Подорожчання круп в Одесі фіксується за підсумками останнього моніторингу роздрібного ринку бакалії, де зміни торкнулися одразу кількох базових позицій споживчого кошика, повідомляє Politeka.

Пшоно (1 кг) у середньому коштує 51,75 грн. У мережах зафіксовано діапазон: близько 51,00–52,50 грн залежно від торгового майданчика. Порівняно з березневим рівнем 47,62 грн, приріст становить приблизно 1 гривню за місяць, що вказує на поступове зростання у сегменті простих круп.

Манна крупа «Хуторок» (800 г) демонструє більш помітну динаміку. Середній показник зараз тримається на рівні 40,25 грн, тоді як раніше фіксувалося близько 37,74 грн. У різних мережах розкид вартості коливається від приблизно 36,99 до 43,50 грн. Таким чином, за місячний період додалося орієнтовно 3,5 грн.

Найбільш відчутні зміни зафіксовано у сегменті гречки (1 кг). Середній рівень нині становить 75,05 грн, тоді як у попередньому місяці показник був близько 53,75 грн. У торгових точках ціни суттєво різняться — від приблизно 54,90 до 96,50 грн, залежно від мережі. Загальний приріст оцінюється у понад 16 грн.

Аналітики ринку зазначають, що така динаміка формується під впливом сезонних факторів, логістики та вартості сировини. Найшвидше реагує саме гречаний сегмент, тоді як пшоно залишається більш стабільним.

У підсумку Подорожчання круп в Одесі відображає загальну тенденцію поступового зростання цін на базові харчові продукти, що входять до щоденного раціону домогосподарств.

Подальші зміни цін очікуються після оновлення даних постачання та ринкових показників.

