Графики отключения света в Полтавской области на 3 мая в воскресенье вводятся из-за массовых работ на сетях.

Украинцам раскрыли плановые графики отключения света, которые продлятся в Полтавской области на 3 мая, сообщает издание Politeka.net.

Об этом рассказали в нескольких территориальных общинах.

Графики отключения света в Полтавской области на 3 мая в воскресенье вводятся в связи с плановыми и профилактическими работами на электросетях. Украинцам подготовили подробные графики временных отключений света, с которыми следует ознакомиться.

03.05.2026 года с 08:00 до 20:00 часов будут выключать электричество в селе Пустовиты. Ограничения будут продолжаться только по отдельным адресам:

Озерна — №1, 1А, 3, 4, 5, 8, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 22, 29, 29А, 35, 35а, 38а, 39, 41, 42, 45, 47, 49, 50, 52-59, 57А, 61, 65, 65-Б, 69, 69А, 77, 79, 81, 83, 91, 95, 97, 100, 101, 103, 104

пров. Садовый — №1, 2, 8, 9

Степова — №2, 6

С 08:00 до 20:00 в населенном пункте Лытвыненкы исчезнет электричество. Обесточат дома, находящиеся на следующих улицах:

Переможцив — №1, 3, 4, 6-10, 12, 13, 14, 18, 18А, 19А, 20, 22, 23, 27, 29а, 30, 34, 35, 36, 38, 38А, 40, 42, 44, 44а, 46, 48, 51, 53, 54, 55, 55А, 56, 58, 59, 65, 68, 74, 77

Польова — №3, 7

В селе Гунькы состоятся обесточения, которые продлятся с 08:00 до 20:00 часов. Свет исчезнет по следующим адресам:

Кошова — №1, 2, 3, 4, 5, 7, 11

Лисова — №1, 2, 3, 5, 8, 10, 10А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 22, 23, 24, 26, 27, 27А, 28

Лугова — №7

Заозерна — №1, 3, 4, 6А, 8, 9, 10, 12

пров. Луговый — №1, 2, 3, 5, 7

Центральна — №1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 14, 16

Козацька — №2, 4, 13

Козача — №1, 3, 7, 9, 10, 11

Камяна — №2

пров. Камянськый — №1, 6.

Село Демыдивка предупредили о дополнительных графиках отключения света в селе Демидовка. Электричество будет отсутствовать по следующим адресам:

Сонячна — №1, 3, 4, 4А, 6, 7, 8, 8А, 9, 14

Украинськои Перемогы — №1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 19, 23, 25

Центральна — №1, 2, 4-12, 14-22, 24, 25А, 26-29, 31-36, 39-46, 50-56, 59, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 94, 96, 98, 100, 104, 106, 108

Героив ЗСУ — №2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Вышнева — №1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 15, 16, 17

Набережна — №3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 19А, 21

Садова — №11, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30.

