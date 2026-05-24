Дополнительные выплаты к пенсии в Виннице устанавливаются многодетным матерям, родившим и воспитавшим детей до определенного возраста, сообщает Politeka.

Эта государственная поддержка регулируется Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Право на дополнительные доплаты в Виннице имеют женщины, родившие 5 или более детей. Главным условием является воспитание каждого ребенка, по меньшей мере, до 6-летнего возраста.

Как передает ПФУ, при расчете пособия учитываются также дети, усыновленные в установленном законом порядке. Самая дополнительная выплата в Виннице назначается к основному виду пенсии, которую уже получает женщина.

Это может быть денежная поддержка по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца.

Точные суммы помощи напрямую зависят от количества детей в семье. Для матерей, воспитавших пятерых детей, прибавка составляет 35% от прожиточного минимума.

За шестерых детей государство выплачивает 36%, а за семерых мать имеет право на 37%. Если женщина воспитала восьмерых детей, размер повышения составляет 38%, за девять насчитывают 39%.

Максимальные надбавки для этой категории предусмотрены для матерей, родивших и воспитавших десять и более детей, и составляют 40% установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.

Законодательство также четко определяет условия финансовой поддержки семьи в случае смерти получателя такой помощи.

Право на денежное повышение может быть учтено при назначении пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи.