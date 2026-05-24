Дополнительные выплаты к пенсии в Виннице устанавливаются многодетным матерям, родившим и воспитавшим детей до определенного возраста, сообщает Politeka.
Эта государственная поддержка регулируется Законом Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Право на дополнительные доплаты в Виннице имеют женщины, родившие 5 или более детей. Главным условием является воспитание каждого ребенка, по меньшей мере, до 6-летнего возраста.
Как передает ПФУ, при расчете пособия учитываются также дети, усыновленные в установленном законом порядке. Самая дополнительная выплата в Виннице назначается к основному виду пенсии, которую уже получает женщина.
Это может быть денежная поддержка по возрасту, по инвалидности, за выслугу лет или в связи с потерей кормильца.
Точные суммы помощи напрямую зависят от количества детей в семье. Для матерей, воспитавших пятерых детей, прибавка составляет 35% от прожиточного минимума.
За шестерых детей государство выплачивает 36%, а за семерых мать имеет право на 37%. Если женщина воспитала восьмерых детей, размер повышения составляет 38%, за девять насчитывают 39%.
Максимальные надбавки для этой категории предусмотрены для матерей, родивших и воспитавших десять и более детей, и составляют 40% установленного прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан.
Законодательство также четко определяет условия финансовой поддержки семьи в случае смерти получателя такой помощи.
Право на денежное повышение может быть учтено при назначении пенсии в связи с потерей кормильца для нетрудоспособных членов семьи.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: как именно были пересмотрены цены.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: ситуация усложнилась.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области: кому могут приостановить выплаты.